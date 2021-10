Segna Savelli, il Barbara vince ancora e si conferma in seconda posizione

Il Barbara prosegue il suo campionato attenendosi fedelmente al copione sin qui recitato: terzo gol segnato, terza vittoria per 1-0, e secondo posto in graduatoria con 11 punti, grazie anche ai due pareggi a reti inviolate in casa con l’Olimpia Marzocca ed a Montecchio. Nella sfida valevole per il sesto turno, la squadra di mister Ciattaglia regola il Valfoglia sbloccando il punteggio nel primo tempo e controllando nella ripresa.

Dopo una prima fase di studio, è il Valfoglia a prendere in maniera convinta l’iniziativa: al 20’ Minardi si oppone bene al tentativo di Serafini, e sulla ribattuta dell’estremo difensore locale è Donati a mancare il bersaglio. Alla mezz’ora si sblocca il punteggio: azione personale di Savelli, il quale si accentra e scaglia un fendente verso la porta ospite, che capitola con la complicità di un Adebiyi non irreprensibile nella circostanza. I primi 45’ non riservano altre emozioni, con l’ammonizione di Cenciarini – che stronca un ripartenza di Morsucci – che di fatto chiude la prima frazione.

Alla ripresa del gioco dopo l’intervallo il Barbara parte meglio, tentando un paio di sortite con Cardinali (fa buona guardia Adebiyi) e con Palazzi che però al termine di un’azione insistita cicca il tiro. Nell’ultimo quarto d’ora il Valfoglia, a caccia del pareggio, aumenta la pressione collezionando calci d’angolo e protestando per un presunto fallo di mano in area non ravvisato dall’arbitro. Nel corso dei cinque minuti di recupero arriva l’ultimo brivido per i padroni di casa, su un tiro-cross che Minardi riesce a deviare in angolo, ma l’1-0 non cambierà fino al triplice fischio finale.

Il Tabellino:

ILARIO LORENZINI – VALFOGLIA 1-0 (1-0 p.t.)

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Aiudi (79′ Abbruciati), Sanviti, Guerra, Carboni (86′ Di Sabato), Gregorini, Savelli, Cardinali, Palazzi, Sebastianelli, Morsucci. All. Ciattaglia

VALFOGLIA: Adebiyi, Freducci (32′ M. Serafini), Cenciarini, Elezaj, Magnani, Sanchini, Morbidi, Diomede, Donati, Ricciotti, G. Serafini (63′ Carpentieri). All. Angelini

ARBITRO: Tarli (AP)

ASSISTENTI: Baldoni (AN), Giacomucci (PU)

RETE: 30′ Savelli