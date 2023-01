Barbara e Valfoglia, un...brodino dopo le feste

Ripresa del campionato...morbida per Barbara e Valfoglia. Un punto a testa e reti inviolate in una sfida che metteva in palio un bottino utile per colmare il gap che separa le due formazioni dalla zona play-off. Tanto equilibrio, ed alla fine emozioni col contagocce nel match del Comunale, con i portieri chiamati nel complesso a sbrigare solo l’ordinaria amministrazione. In avvio Valfoglia maggiormente propositivo, con Cenciarini che prova a tenere in apprensione la difesa locale ed obbliga anche Paradisi a spendere un giallo. Sono però i gialloblù a confezionare la prima palla-gol interessante, al 20’ Rossini approfitta di una palla rubata a centrocampo ma l’ultimo passaggio – a beneficio di Moschini solo in area – è impreciso. Ancora Ilario Lorenzini al 32’, con un doppio tentativo sul quale la difesa pesarese riesce a sbrogliare con qualche difficoltà, poi più nulla fino al duplice fischio, se si eccettua il taccuino dei cattivi aperto per annotare l’espulsione dalla panchina di Sanviti.

Inizio di secondo tempo che vede il Valfoglia subito avanti, con un corner ed un calcio di punizione i cui sviluppi non sortiscono effetti. Dopo dieci minuti si accende il Barbara, con Tiriboco il quale sugli sviluppi di un calcio piazzato spedisce la sfera sull’esterno della rete, mentre al 58’ iniziativa di Rossini che centra senza trovare un compagno pronto alla deviazione, sebbene Moschini sul successivo controcross manchi per un soffio l’appuntamento con la palla. Dopo la girandola di sostituzioni, alla mezz’ora i gialloblù provano a sparare le ultime cartucce con Sabbatini (che alza troppo la mira) e un giro di lancette più tardi con Moschini che ruba palla ma spara addosso a Adebiyi. Ultimi brividi al minuto 87 con Cenciarini che non inquadra lo specchio della porta ed all’ultimo minuto di recupero con Barchiesi, che angola troppo il diagonale su invito di Morsucci.

Il Tabellino:

ILARIO LORENZINI-VALFOGLIA 0-0

ILARIO LORENZINI BARBARA: Sartarelli, Paradisi (72’ Fronzi), Tiriboco, Morsucci, Gregorini, Tamburini (72’ Conti), Rossini, Cardinali, Moschini, Brunori, Sabbatini (85’ Barchiesi). All. Spuri

VALFOGLIA: Adebiyi, Morbidi, Pagnello, Franciosi, Diomede, Valler, Elezaj (28’ Aiudi), Ricciotti, Cirulli (78’ Palazzi), Carboni (81’ Galvani), Cenciarini. All. Angelini

ARBITRO: Serpentini (FM)

ASSISTENTI: Gasparri (PU), Meo (MC)