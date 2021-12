Barbara, ci pensa Sanviti: Sassoferrato Genga ancora k.o.

Ritorno alla vittoria per l’Ilario Lorenzini, che dopo la sconfitta di Castelfidardo e la battuta d’arresto nel big-match casalingo contro l’Osimana supera di misura il Sassoferrato Genga. Basta una rete di Sanviti a decidere una sfida che segna l’ottava sconfitta in campionato per la formazione di Bazzucchi, la quale resta in una posizione di classifica precaria ed attende il recupero di giovedì cin il Valfoglia per chiudere in bellezza il 2021.

L’avvio è tutto di marca locale: il Barbara fa subito le prove generali del gol al 10’ con il tiro di Savelli che fa picchiare il pallone sull’incrocio dei pali e poi al 13’ non arriva alla deviazione vincente su traversone di Rossini. Al 17’ si materializza il gol partita: cross di Carboni, Sanviti di testa è puntuale all’appuntamento e batte Santini. Sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi al 34’ ed al 37’ con le conclusioni di Carboni che però alza troppo la mira.

In apertura di secondo tempi è subito il SassoGenga a farsi vedere: punizione di Boutlata, miracolo di Minardi che va a togliere la sfera dall’incrocio dei pali. Pronta la reazione dell’undici di Ciattaglia con Sabbatini che lanciato da Gregorini calcia addosso al portiere. Gli ospiti premono, il Barbara cerca di chiudere i conti in contropiede (al 71’ tiro centrale di Guerra, al minuto 81 Savelli dalla lunga distanza fuori bersaglio) ma senza risultato. Nel finale il Sasso tenta gli ultimi assalti, con Minardi all’84’ provvidenziale su Marchi il quale, in pieno recupero, prova a pescare il jolly con la palla che però sorvola la traversa ed il successivo triplice fischio finale che certifica la settima affermazione in campionato per la squadra di Ciattaglia.

Il Tabellino:

ILARIO LORENZINI – SASSOFERRATO GENGA 1-0 (1-0 p.t.)

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Aiudi (46’ N. Carboni), Gregorini, Guerra, N. Cardinali, Sanviti, Rossini (72’ Palazzi), Abbruciati, Sabbatini (85’ Zigrossi), M. Carboni, Savelli. All. Ciattaglia

SASSOFERRATO GENGA: Santini, Passeri, Chiocci, Chioccolini, Valler, Bianconi, Colombo (56’ Piermattei), Bianchi, Boutlata, Marchi, Di Nuzzo (46’ Guidubaldi). All. Bazzucchi

ARBITRO: Animento (MC)

ASSISTENTI: Paradisi (PU), Baldoni (AN)

RETE: 17’ Sanviti