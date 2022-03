Palazzi e Capecci lanciano il Barbara. Passatempese di nuovo al tappeto

La Passatempese capitola al "Comunale" di Barbara, incassando la nona sconfitta stagionale e prolungando la striscia di incontri senza vittorie. Bottino pieno per l’Ilario Lorenzini, che riscatta così la sconfitta patita nel turno infrasettimanale a Marzocca contro l’Olimpia grazie a due guizzi nella ripresa, che decidono una sfida nel complesso equilibrata.

Primi 45 minuti con il freno a mano tirato per entrambe le formazioni, che preferiscono non affondare per evitare di prendersi rischi. Meglio comunque i gialloblu nella prima frazione di gara: al 2’ ci prova subito Magi il cui tiro dal limite è centrale e viene bloccato da Minardi, mentre al minuto 8 sul bel cross di Nemo è il pacchetto arretrato dei padroni di casa a sbrogliare la matassa. La Passatempese torna a farsi viva al 25’ con una doppia conclusione di Nemo e Ferreyra, i cui tentativi vengono però ribattuti.

La prima occasione degna di nota finisce così con l’essere quella che sblocca il punteggio della sfida. Al 53’ percussione di Cardinali, palla a Rossini che ridà a Cardinali il quale invece che tirare appoggia all'accorrente Sebastianelli che calcia a botta sicura, ma il pallone, respinto da un difensore, termina in calcio d’angolo. Sul successivo corner Palazzi incorna benissimo e mette nell'angolino per l'1-0. Il pareggio degli ospiti arriva al 74’: retropassaggio errato di Cardinali, è in agguato Nemo che evita Minardi e mette nel sacco il gol dell’1-1. L’equilibrio resiste per appena quattro minuti: al 78’ combinazione Cardinali-Savelli, il centro di quest’ultimo trova puntuale la deviazione di Capecci che riporta avanti i padroni di casa.

Finale nervoso, ne fa le spese Zigrossi che raggiunge anzitempo gli spogliatoi per un fallo su Marchetti. La Passatempese prova nel finale a riacciuffare di nuovo il pari, ma nonostante la superiorità numerica non riesce a trovare la rete del 2-2. Sorride l’Ilario Lorenzini, che intasca tre punti pesanti in ottica play-off. Si lecca le ferite la Passatempese, per cui alla complicata situazione generale si aggiunge anche l'emergenza portieri: ai già indisponibili Donadio e Cola, si potrebbe infatti unire Campana, il quale ha avuto la peggio in uno scontro fisico nel corso della gara. Saranno da valutare le sue condizioni per i prossimi incontri, cruciali per il raggiungimento dell'obiettivo stagionale dei gialloblù.

Il Tabellino:

ILARIO LORENZINI - PASSATEMPESE 2-1 (0-0 p.t.)

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Tamburini, Gregorini, Zigrossi, Cardinali, Guerra, Rossini (70’ Savelli), M. Carboni, Palazzi, Sebastianelli, Capecci. All. Ciattaglia

PASSATEMPESE: Campana, Zoli, Mandolini, Iannaci, Esposito (70’ Maraschio), Martiri (85’ M. Agostinelli), Magi, Capomagi, Nemo, Ferreyra (61’ L. Agostinelli), Della Rossa (66’ Pieroni, 85’ Marchetti). All. Busilacchi

ARBITRO: Ciccioli (FM)

ASSISTENTI: Censori (San Benedetto del Tronto), Aureli (San Benedetto del Tronto)

RETI: 53’ Palazzi, 74’ Nemo, 78’ Capecci