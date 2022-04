Barbara, al Comunale è sempre festa: Osimo Stazione battuto 3-1

In attesa dei posticipi domenicali che forniranno sembianze definite alla graduatoria a sette match dalla fine, il Barbara si rimette in carreggiata con un convincente 3-1 ai danni dell’Osimo Stazione. La squadra di mister Ciattaglia conferma la sua vocazione casalinga (nove vittorie davanti al pubblico di casa, meglio anche di Osimana e Vigor Castelfidardo) e torna ad osservare da vicino la lotta per un posto nei play-off. A farne le spese sono i biancoverdi di Fenucci, che hanno il merito di aver giocato a viso aperto ma pagano alcune amnesie difensive rivelatesi determinanti ai fini del risultato finale. Nessun passo in avanti per i ferrai in una classifica che però resta cortissima, con la zona tranquillità comunque sempre a portata di mano.

Cominciano meglio i padroni di casa, che al 5’ si rendono pericolosi con un tiro da posizione defilata di Rossini, e Sabbatini che alza troppo la mira sul tap-in seguente alla respinta di Bottaluscio. La riposta della Stazione è affidata a Cavaliere, con due conclusioni murate dal pacchetto arretrato del Barbara. Al 31’ l’Ilario Lorenzini sblocca il punteggio: Rossini ruba palla nella propria metà campo, arriva a tu per tu col portiere e appoggia per Capecci che a porta vuota non può sbagliare siglando l’1-0 con cui le squadre vanno negli spogliatoi.

Partenza lanciata dei locali anche nella seconda metà di gara: già al 50’ Rossini prova a sorprendere Bottaluscio direttamente dalla bandierina, poi al 52’ al termine di un’azione personale scarica per Marco Carboni che porta il Barbara sul 2-0. Il doppio vantaggio è di breve durata, perché al 65’ sugli sviluppi di una punizione dalla tre quarti, Mazzocchini – in campo da pochi minuti – sorprende tutti e accorcia le distanze per i biancoverdi. La rete rivitalizza l’Osimo Stazione, che nel quarto d’ora successivo preme alla ricerca della rete del pareggio, obbligando l’Ilario Lorenzini a soffrire. I padroni di casa riescono al ripartire al minuto 82 con Savelli che fa tutto bene ma spara sul portiere, ed al minuto 85 con Sanviti che da posizione invitante spedisce la sfera sopra il montante. Le speranze di pareggio osimana vengono infine spente da Carboni nei minuti di recupero: punizione chirurgica per il 3-1 e il Barbara può così esultare.

Il Tabellino:

ILARIO LORENZINI – OSIMO STAZIONE 3-1 (1-0 p.t.)

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Savelli, Tamburini, Sanviti, Cardinali, Guerra, Rossini, Sebastianelli, Capecci (78’ Palazzi), M. Carboni, Sabbatini. All. Ciattaglia

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Cucinella (55’ Varoli), Ippoliti, Gigante, Rinaldi, Gyabaa Douglas (62’ Mazzocchini), Polenta, Staffolani (65’ Testoni), Taddei (55’ Tereziu), Cavaliere, Masi. All. Fenucci

ARBITRO: Tasso (MC)

ASSISTENTI: Zela (AN), Giacomucci (PU)

RETI: 31’ Capecci, 52’ M. Carboni, 65’ Mazzocchini, 95’ M. Carboni