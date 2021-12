Donzelli all'ultimo secondo fa esultare l'Osimana

E’ un guizzo di Donzelli in pieno recupero a spingere l’Osimana all’ottavo successo in campionato, il quinto in trasferta dove i giallorossi sono l’unica squadra ancora imbattuta. Ne fa le spese l’Ilario Lorenzini, che incassa la terza sconfitta nelle ultime quattro gare (dopo quelle sul campo dell’Osimo Stazione ed al “Gabbanelli” di Castelfidardo contro la Vigor) e scivola indietro in classifica lasciando la zona play-off.

Prima frazione di gioco che fa registrare un predominio della formazione ospite, sebbene tale supremazia sia perlopiù sterile. Primi giri di lancette che raccontano al 6' di una ripartenza di Sebastianelli che anziché puntare dritto in porta invece preferisce appoggiare a Rossini il cui traversone non trova nessuno in mezzo. All’11’ ci prova invece Alessandroni con un’incursione sulla quale la difesa locale si rifugia in corner. Ultimo quarto d’ora a tinte giallorosse: al 32' Alessandroni entra in area e mette una palla bassa in area con Aiudi che per liberare rischia l'autorete, provvidenziale Minardi nel disinnescare il pericolo, mentre al 37’ percussione di Bonaventura ma nulla di fatto. Si va al riposo dopo una punizione dal limite degli ospiti che si perde sul fondo.

Meglio il Barbara in avvio di ripresa: al 47' Rossini si invola in contropiede crossa in mezzo e Chiodini in uscita blocca in sicurezza, e due minuti più tardi nuovamente Rossini è bravo a liberarsi per il cross che viene però respinto dalla difesa. Risposta dell’Osimana affidata a Donzelli (minuto 60, tiro fuori bersaglio) e Calvigioni, che al 65’ ci prova dal limite ma Minardi non si fa sorprendere. Forcing finale dei giallorossi (con la new entry Massimo Ganci, aggregatosi in settimana al gruppo giallorosso, a dare man forte in avanti), la difesa del Barbara si difende con ordine e respinge l’assalto, ma poco prima del triplice fischio finale, sugli sviluppi di un fallo laterale la sfera arriva a Donzelli che controlla ed insacca il pallone dell’1-0, che permette alla squadra di Mobili di prendere l’intera posta in palio e portare a cinque le lunghezze di vantaggio sul secondo posto.

Il Tabellino:

ILARIO LORENZINI BARBARA – OSIMANA 0-1 (0-0 p.t.)

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Aiudi, Sanviti, Guerra, N. Carboni (60’ Abbruciati), Cardinali, Rossini, Sebastianelli, Sabbatini, M. Carboni, Savini. All. Ciattaglia

OSIMANA: Chiodini, Andreucci (79’ Montesano), Pizzuto, Calvigioni, Patrizi, Labriola, Micucci, Proesmans (66’ Ganci), Alessandroni (55’ Donzelli), Buonaventura, Madonna (55’ Pasquini). All. Mobili

ARBITRO: Bini (MC)

ASSISTENTI: Caporaletti (MC), Giretti (MC)

RETE: 92’ Donzelli