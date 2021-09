Barbara, undici metri di delusione: a Montecchio finisce 0-0

Aggancio in testa fallito per l’Ilario Lorenzini Barbara, che a Montecchio non va oltre lo 0-0 al termine di una gara che ha visto i padroni di casa tenere in mano le redini del match nei primi 45’ e la formazione ospite uscire alla distanza, fallendo la più ghiotta delle opportunità in apertura di ripresa con un penalty sbagliato, che avrebbe probabilmente indirizzato il match su binari differenti.

Si comincia con il K Sport maggiormente pimpante e vicino al gol già al 3’, quando Cocchi ben lanciato riesce a piazzare in mezzo un cross basso, sul quale Mancini – da due passi – trova l’impatto sulla sfera ma non lo specchio della porta, mettendo alto. Al quarto d’ora mister Ciattaglia è obbligato a modificare l’undici iniziale rinunciando forzatamente a Sabbatini, uscito per infortunio. Al 23’ è ancora Cocchi – il più attivo dei suoi – a scodellare in mezzo non trovando però nessuno pronto alla deviazione vincente. Il Barbara si affaccia all’area avversaria conquistando in sequenza diversi tiri dalla bandierina, su uno dei quali – al minuto 27 – Cardinali spizza ma la difesa locale riesce a liberare. Al 31’ Montecchio pericoloso con Mancini, che al termine di un’azione di contropiede tira in porta ma il pallone sfiora il palo e termina sul fondo. Al 35’ è sempre Cocchi a seminare scompiglio in area, ma la difesa ospite riesce – con qualche affanno – a districarsi.

Nella ripresa si affievolisce la spinta dei locali, e l’Ilario Lorenzini prende campo. Al 58’ arriva il penalty che potrebbe cambiare le sorti della contesa, ma sul dischetto Cardinali alza troppo la mira scheggiando la traversa. La squadra di Ciattaglia non si scoraggia e non molla la presa, continuando a premere, ed alla mezz’ora Marco Carboni ha la palla buona: botta a colpo sicuro, prodezza di Celato e nulla di fatto. Il taccuini si riaprono in pieno recupero, con il colpo di tacco di Sanviti che vede però Celato nuovamente attento, ed il successivo triplice fischio sancisce uno 0-0 utile per la classifica, ma che lascia come strascico più di un rimpianto.

Il Tabellino:

K- SPORT MONTECCHIO - ILARIO LORENZINI BARBARA 0-0

K-SPORT MONTECCHIO: Celato, Marfella (87’ Cereti), Beninati, Bolzonetti (57’ Ferrini, 93’ Mazzari), Mazzoli, J. Liera, Bastianoni, Rossi (81’ Tonucci), Bracci (57’ Federici), Mancini, Cocchi. All. Marchetti

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Savelli (67’ Sanviti), Aiudi, Gregorini, N. Carboni, Guerra, Sabbatini (19’ Rossini), Cardinali, Capecci, M. Carboni (80’ Palazzi), Sebastianelli. All. Ciattaglia

ARBITRO: Animento (MC)

ASSISTENTI: Varagona (AN), Panetta (PU)