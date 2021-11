Barbara, Loreto battuto 2-1 coi Carboni...ardenti

Il Barbara supera l’ostacolo Loreto. Non con quello slancio che suggerirebbe la situazione di classifica ben diversa (padroni di casa secondi, ospiti penultimi), ma riuscendo a mettere nel carniere tre punti che la collocano perfettamente in scia alla capolista Osimana. Nulla da fare per la formazione mariana, che resta ancora a -5 dalla zona play-out, incassa la quarta sconfitta consecutiva e resta l’unica formazione – insieme al fanalino di coda Cantiano – a non festeggiato un successo in campionato.

La gara si era peraltro messa subito in discesa per il Loreto, avanti nel punteggio dopo appena cinque minuti: un intervento di Disabato per sbrogliare un pallone spedito in area prende la strada sbagliata e infila Minardi nel più classico degli autogol. Colpita – o meglio autocolpita - a freddo, la squadra di casa prova a imbastire una convincente reazione, ma i ritmi sono troppo blandi e compassati e la retroguardia loretana controlla agevolmente. Alla mezz’ora l’acuto di Rossini, che dopo una sgroppata tira addosso ad Albanesi, al 32’ è Sabatini a scodellare in mezzo ma Capecci non è puntuale all’appuntamento. Poco prima del riposo arriva il pareggio: Sabbatini è messo giù al limite dell’area, punizione di Marco Carboni e l’1-1 è servito.

Secondo tempo che non vede cambiamenti di scenario: preme il Barbara, il Loreto prova a rispondere ma sono ancora i locali a sfiorare il gol. Al 58’ ed al 65’ prima Cardinali e poi Marco Carboni non inquadrano lo specchio della porta, poi al 70’ Albanesi devia in angolo il tentativo di Rossini. Il forcing viene premiato a 10’ dal termine: punizione di Nicolò Carboni che innesca il capitano – e fratello - Marco il quale di piatto timbra la personale doppietta e perfeziona il ribaltone. Ospiti in ginocchio e incapaci di replicare adeguatamente, e dopo cinque minuti di recupero l’arbitro congeda le squadre.

Il Tabellino:

ILARIO LORENZINI – LORETO 2-1 (1-1 p.t.)

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Aiudi, Gregorini, Disabato (24′ Abbruciati), N. Carboni, Cardinali, Rossini, Sebastianelli, Capecci (73′ Palazzi), M. Carboni, Sabbatini. All. Ciattaglia

LORETO: Albanesi, Picciafuoco, Brugiapaglia, Alessandrini, Camilletti, Bigoni, Streccioni, Moriconi, M. Garcia, P. Garcia (48′ Scalella), Palazzo (83′ Stortoni). All. Moriconi

ARBITRO: Sarnari (MC)

ASSITENTI: Giacomucci (PU), Bruscantini (MC)

RETI: 5′ aut. Disabato, 46′ M. Carboni, 80′ N. Carboni