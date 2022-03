L'Ilario Lorenzini non sfonda, Montecchio indenne al Comunale di Barbara

Reti bianche tra Ilario Lorenzini e K Sport, un pareggio che conferma lo stato di salute delle due formazione scese in campo al “Comunale” di Barbara. I padroni di casa inanellano infatti il sesto risultato utile consecutivo, buono per continuare a tenere a portata di tiro una zona play-off distante due lunghezze, mentre il Montecchio conferma la solidità della sua retroguardia (seconda miglior difesa del Girone con 14 reti incassate in 20 reti, solo la capolista Osimana ha fatto meglio) trovando peraltro il terzo “clean sheet” esterno consecutivo.

Comincia bene il Barbara, che si fa vedere nei minuti iniziali prima con Nicolò Carboni – al rientro – il cui cross è preda di Celato e poi al minuto 8 con Capecci che vede la sua conclusione deviata in angolo. Risposta del Montecchio al quarto d’ora con Beninati, che scodella in mezzo ma la difesa locale riesce ad avere la meglio. Ultimi sussulti nei primi 45’ che arrivano con Rossini, il quale al 34’ entra in area e scocca un gran tiro che sfiora l’incrocio dei pali, e con il tiro cross di Aiudi che al 43’ obbliga Minardi all’intervento.

Ripresa che vede il Montecchio partire forte: Minardi al 48’ si oppone bene al tentativo di Bastianoni. Poi è di nuovo la squadra di casa ad avanzare, con Sebastianelli – murato al 52’ – con Carboni – punizione deviata in corner – e ancora con Sebastianelli che non inquadra lo specchio della porta. Ultimo quarto d’ora movimentato in primis dall’espulsione di Mazzari, che appena entrato nel breve volgere di sette minuti rimedia due cartellini gialli i quali obbligano la K Sport all’inferiorità numerica. L’Ilario Lorenzini ci crede e spinge, reclama per un fallo di mano in area al minuto 85 su cross di Cardinali, due minuti più tardi trova Celato pronto sul cross basso di Rossini ed al 91’ non sfrutta una punizione da posizione favorevole, calciata da Carboni sul portiere ospite. Finisce quindi a reti bianche, ed un punto a testa che permette alle due squadre di muovere una classifica che resta cortissima.

Il Tabellino:

ILARIO LORENZINI – K SPORT MONTECCHIO 0-0

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Tamburini, Aiudi, Zigrossi, Cardinali, Gregorini, D. Rossini, N. Carboni, Capecci, M. Carboni, Sebastianelli (78’ Palazzi). All. Ciattaglia

K SPORT MONTECCHIO: Celati, Ferri, Beninati, Bracci, Mazzoli, J. Liera, Bastianoni, Dominici, Tamburini (63’ Tonucci), Peluso (72’ Mazzari), Rossi (84’ Ferrini). All. Marchetti

ARBITRO: Paoloni (AP)

ASSISTENTI: Bejko (Jesi), Serenellini (AN)