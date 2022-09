Barbara, altri due innesti: l'ex Lecce Guei e Tiriboco

L’Ilario Lorenzini Barbara mette a segno a campionato iniziato altri due colpi per potenziare l’organico che affronterà il torneo di Promozione. Il primo profilo scelto è quello di Armando Guei, classe 2004, giocatori spendibile sia come esterno che come centrale nel pacchetto difensivo. Cresciuto calcisticamente parlando nel settore giovanile dell’Olimpia Ostra Vetere prima e nelle fila dell’Ascoli successivamente, è transitato nel vivaio del Gubbio prima di finire in Puglia. Nel suo curriculum figura infatti la presenza nell’organico dell’Under 17 del Lecce - nella cantera diretta da Gennaro Delvecchio - dopo l’operazione perfezionata da Pantaleo Corvino, uno dei principali scopritori di talenti del calcio italiano. La partenza dal Salento ha portato quindi Guei nuovamente nelle Marche, alla Vis Pesaro ed al Fano, ed ora per il diciottenne difensore arriverà la chance di misurarsi nel campionato di Promozione.

A puntellare il reparto dei centrocampisti a disposizione di mister Spuri c’è anche un marchigiano doc come Giacomo Tiriboco. Elemento duttile, impiegabile anche in posizione arretrata, ha nel suo curriculum un assaggio di serie D appena diciottenne con la casacca del Castelfidardo (8 presenze tra campionato e coppa), e successivamente le stagioni in Eccellenza con le maglie di Fano e Jesina. Il minutaggio accumulato in categorie superiori rende così Tiriboco un profilo spendibile per aumentare qualità ed esperienza, nonostante la giovanissima età.