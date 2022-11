Giunchetti graffia due volte il Barbara, nuovamente k.o. in casa

Seconda vittoria di fila per il Gabicce Gradara che espugna il campo del Barbara per 2-0 con doppietta di Giunchetti, il giustiziere del Moie nel turno scorso. E’ la prima vittoria esterna della formazione di Vergoni che sale pertanto a 14 punti tenendo così a distanza di sicurezza la zona playout. Mastica amaro l’Ilario Lorenzini, che in casa sembra aver perso confidenza non solo con la vittoria (l’ultima risale a inizio ottobre, a cui hanno fatto seguito un pareggio e due sconfitte) ma anche con il gol, che davanti al pubblico amico non arriva dall’ 8 ottobre.

Eppure, la partenza della formazione di mister Spuri era stata impeccabile: al 2’ Gregorini per Nacciarriti che insacca ma la segnalazione di off-side (apparso ai più dubbio) porta il direttore di gara ad annullare la rete. E due giri di lancette più tardi sono gli ospiti a graffiare: lancio lungo con la sfera che schizza e non viene controllata bene dalla retroguardia locale, Giunchetti è in agguato e con un preciso piatto sinistro sblocca il punteggio. Al 7’ il Gabicce ha addirittura il pallone del 2-0 a disposizione, ma sulla girata in area di Mani è portentoso Minardi. Il Barbara risponde al 20’ con Giuliani dal limite, palla messa in corner da Renzetti che si ripete al 27’ su tentativo di Tamburini da posizione privilegiata.

Dopo il riposo, il Gabicce trova la rete che fisserà il punteggio sul 2-0 finale: ancora Giunchetti a realizzarla, per la sua doppietta personale, al 56’ su preciso assist di Donati. Reazione immediata dei padroni di casa, che riescono ad accorciare le distanze con Cardinali ma è ancora una volta il fischio arbitrale a cancellare il gol al Barbara, stavolta per via di un intervento falloso ai danni di Tombari. La formazione di Spuri continua a premere, ma senza adeguata lucidità e precisione, e così è nuovamente il Gabicce a sfiorare il 3-0 con Mani. Terzo gol che avrebbe assunto i contorni di punizione troppo pesante per i gialloblù, che incassano la terza sconfitta in campionato non priva di recriminazioni.

Il Tabellino:

ILARIO LORENZINI BARBARA – GABICCE GRADARA 0-2 (0-1 p.t.)

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Tiriboco, Gregorini, Fronzi (67’ Montini), Sanviti (51’ Di Sabato), Tamburini, Nacciarriti (46’ Guei), Cardinali, Giuliani, Brunori (80’ Morsucci), Sabbatini. All. Spuri

GABICCE GRADARA: Renzetti, Lepri (77’ Di Addario), Semprini, Grandicelli (70’ Innocentini), Varrella, Tombari, Giunchetti (70’ Pierri), Morini, Donati, Mani, Ulloa. All. Vergoni

ARBITRO: Lombi (MC)

ASSISTENTI: Bejko (Jesi), Ramazzoti (Jesi)

RETI: 6’ e 56’ Giunchetti