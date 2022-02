Il Barbara fermato dai legni, la Fermignanese strappa l'1-1

Punto pesante della Fermignanese strappato al Comunale di Barbara, dove l’Ilario Lorenzini sbatte sui pali e rimedia all’iniziale svantaggio, raddrizzando il punteggio senza però riuscire a ribaltarlo completamente e vedendo così sfumare una ghiotta occasione per incamerare quei tre punti utili a riavvicinarsi ai quartieri nobili della graduatoria. Si comincia con i padroni di casa più arrembanti, già al 2’ Sebastianelli mette in mezzo un bel pallone che non trova però nessun compagno di squadra puntuale alla deviazione. Ci provano poco dopo sia Capecci (anticipato) che Sabbatini (murato), poi al 25’ Zigrossi imbecca Capecci il cui tiro viene respinto dal palo, e sul successivo corner gli ospiti salvano sulla linea la conclusione di Gregorini a botta sicura. E’ però la Fermignanese a sbloccare il punteggio capitalizzando in maniera cinica il primo vero affondo: Pagliardini manovra sulla tre quarti e con un lancio preciso coglie la difesa impreparata, con Gori scaltro ad insaccare con un preciso pallonetto. Al 34’ altra occasione per i locali ed altro legno, centrato da Capecci il cui colpo di testa manda la sfera a sbattere sulla parte inferiore della traversa, e quindi a rimbalzare in prossimità della linea di porta.

Ripresa che vede i padroni di casa ancora più arrembanti alla ricerca del gol del pari. Già al 55’ Sebastianelli conclude non trovando però lo specchio della porta, e quattro minuti dopo Capecci non finalizza nel modo giusto una bella azione corale. L’1-1 arriva al 61’, con Sabbatini che mette in mezzo ed il pallone, complice un incerto Ponzoni, si insacca. La pressione del Barbara si affievolisce, con la Fermignanese che riesce a congelare l’incontro. Negli sgoccioli di gara gli ultimi sussulti: al minuto 85 Patarchi protesta troppo e raggiunge anzitempo gli spogliatoi, subito dopo la girata di Sebastianelli termina fuori di poco. Finale col brivido per i locali che protestano per un presunto tocco di mano in area su centro di Sabbatini ma vengono graziati in contropiede da Pagliardini (tiro ciccato) e salvati da Mainardi che in pieno recupero risponde presente ad una punizione dal limite.

Il Tabellino:

ILARIO LORENZINI – FERMIGNANESE 1-1 (0-1 p.t.)

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Tamburini, Gregorini, Zigrossi, Cardinali, Guerra, Rossini (24′ Palazzi), Sebastianelli, Capecci, Carboni, Sabbatini. All. Ciattaglia

FERMIGNANESE: Ponzoni, Mariotti, Labate, Marzoli (73′ Bravi), Bacciardi, Patarchi, Pagliardini, Gori (82′ Sarout), Izzo (79′ Bruscia), Cleri, Hoxha (68′ Ndoj). All. Teodori

ARBITRO: Ferroni di Fermo

ASSISTENTI: Paradisi (PU), Beldomenico (Jesi)

RETI: : 30′ Gori, 61′ Sabbatini