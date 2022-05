Barbara, come da copione: Cantiano sconfitto 3-1

Il Barbara non trema. Nella sfida contro il Cantiano ultimo in classifica, e già retrocesso, l’undici di Ciattaglia si impone 3-1, ed inanella il settimo risultato utile consecutivo tornando anche alla vittoria, dopo i tre pareggi consecutivi ottenuti nel “ciclo terribile” contro le prime tre della classe (Portuali, Vigor Castelfidardo e – lo scorso turno – Osimana). In attesa dei posticipi domenicali, l’Ilario Lorenzini riaggancia così la quinta posizione toccando quota 49, in coabitazione con il Gabicce Gradara che però ha una gara in meno.

Padroni di casa che scendono in campo privi di Marco Carboni, Sabbatini e Capecci, ma imprimono subito ritmo alla sfida: al 3’ Cardinali innesca Savelli che, dal fondo, mette in mezzo un buon pallone che però non trova nessuno pronto alla deviazione. E’ solo la prova generale del gol, che arriva al 6’: tiro di Sebastianelli respinto, la sfera viene raccolta da Nicolò Carboni il quale mette nel sacco l’1-0. La replica dei pesaresi arriva al 23’ con un tentativo di Sebastianelli, sul quale però Minardi non si fa sorprendere. Ma due giri di lancette più tardi il Barbara raddoppia, su un’azione simile a quella del vantaggio iniziale: cross basso di Cardinali in area, Palazzi è puntuale e sigla il 2-0. Gli ospiti barcollano, vengono graziati da Rossini – che al 29’ tira addosso a Masci – e chiudono la prima frazione in avanti con il tiro di Bei che sfiora l’incrocio.

Nella ripresa il match si riapre: al 56’ un presunto fallo di mano in area di Gregorini – contestato dai locali – viene sanzionato con la massima punizione, trasformata da Sebastianelli per il 2-1. La gioia per il Cantiano è però di breve durata, perché al 64’ è ancora Rossini a recitare il ruolo di mattatore, rubando palla sulla tre quarti, scartando due uomini e porgendo a Palazzi il pallone del 3-1 che chiude virtualmente la contesa. L’ultimo cenno di vitalità il Cantiano lo offre al 69’, con Marchi che fa tutto bene ma non inquadra la porta, poi è solo Barbara: al 77’ Zigrossi sfiora il poker sugli sviluppi di un corner, al minuto 82 è Di Sabato a fallire a tu per tu con Masci e quattro minuti più tardi la difesa ospite rischia l’autorete sull’ennesima incursione dei padroni di casa, ma il 3-1 non cambierà fino al triplice fischio finale.

Il Tabellino:

ILARIO LORENZINI – CANTIANO 3-1 (2-0 p.t.)

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Aiudi (85’ Lauritano), Gregorini, Zingrossi, Cardinali, Guerra, Rossini, N. Carboni (72 Disabato), Palazzi (89’ Carletti), G. Sebastianelli (60’ Tamburini), Savelli. All. Ciattaglia

CANTIANO: Masci, Morolli, Rossi, Latmer (68’ Soriani), Bei, Gettaione, A. Sebastianelli, Marchi, Caselli (48’ Romitelli), Ciufoli (21’ Berardi), Duro. All. Romitelli

ARBITRO: D’Ascanio (AN)

ASSISTENTI: Belogi (AN), Giacomucci (PU)

RETI: 6’ N. Carboni, 25’ Palazzi, 56’ Sebastianelli su rig., 64’ Palazzi