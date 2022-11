Scivolone-Barbara: la Cagliese segna e vince restando in dieci per un'ora

E’ un Barbara versione “montagne russe”. Capace di arrestare sette giorni fa la corsa della capolista Montecchio a punteggio pieno, e nella gara successiva di cedere al cospetto della Cagliese fanalino di coda (ora non più tale), che intasca tre punti di platino al “Comunale”, con l’handicap di un cartellino rosso che l’ha costretta a disputare più di un’ora di gioco in inferiorità numerica. L’Ilario Lorenzini paga l’eccessivo nervosismo, che ha finito col compromettere la lucidità soprattutto nei sedici metri finali ed ha fatto maturare una battuta d’arresto che pone fine all’imbattibilità casalinga in campionato.

Dopo i primi minuti di studio, sono i gialloblù a creare la prima opportunità per sbloccare il risultato ma la girata al 12’ di Brunori fa terminare la sfera sopra la traversa. Il Cagli passa alla prima vera chance costruita: su calcio d’angolo, la difesa dei locali tergiversa nel rinvio e Bucefalo è rapido nell’approfittarne mettendo nel sacco il pallone dell’1-0. Brusco cambiamento di scenario nel breve volgere di cinque minuti: perché gli ospiti prima si vedono negare da una provvidenziale uscita di Minardi il gol del 2-0, e poi restano in dieci per il rosso a Pieretti, estratto dall’arbitro per gioco violento. Il Barbara prova allora a spingere alla ricerca del gol, esponendosi però al contropiede avversario: al 38’ conclusione di Barchiesi respinta, e sul capovolgimento di fronte è ancora Minardi e mettere una pezza disinnescando la ripartenza della Cagliese.

Alla ripresa delle operazioni dopo l’intervallo, l’undici di Pierotti dimostra di saper tenere bene il campo senza soffrire per via dell’uomo in meno, facendosi anzi vedere in un paio di circostanze nel primo quarto d’ora della seconda frazione. L’Ilario Lorenzini fa fatica a trovare spazi, con qualche fiammata sporadica come quella del 63’ con la difesa che riesce a liberare sull’iniziativa di Sabbatini. Col passare dei minuti aumenta il forcing, che si rivela però sterile: al triplice fischio finale esulta la Cagliese, che trova la prima affermazione stagionale nel torneo.

Il Tabellino:

ILARIO LORENZINI – CAGLIESE 0-1 (0-1 p.t.)

ILARIO LORENZINI BARBARA: Monardi, Conti, Tiriboco (79’ Giorgetti), Morsucci, Zigrossi, Tamburini, Barchiesi (50’ Giuliani), Cardinali, Montini (66’ Fronzi), Brunori (90’ Sanviti), Sabbatini. All. Spuri

CAGLIESE: Paolucci, Ciampiconi, Corazzi (24’ Balla), Gaggiotti, Rebiscini, Brunelli, Pierpaoli (77’ S. Bucefalo), Pieretti, Ciacci (88’ Monarchi), A. Bucefalo (84’ Caselli), Romitelli (69’ Alessandri). All. Pierotti

ARBITRO: Ulisse (MC)

ASSISTENTI: Longarini (MC), Murarasu (AN)

RETE: 26’ A. Bucefalo