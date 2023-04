Il Barbara spezza il sortilegio: 2-1 al Mondolfo nello scontro diretto

Tre punti pesanti in chiave classifica, ma soprattutto un successo che permette di tornare a festeggiare al “Comunale”. L’Ilario Lorenzini piega 2-1 l’Atletico MondolfoMarotta che paga a caro prezzo alcune disattenzioni difensive, e trova sulla sua strada un Minardi decisivo in almeno un paio di circostanze. I gialloblù di Profili, con questa vittoria, interrompono il digiuno di vittorie che si protraeva da mesi, visto che l’affermazione casalinga più recente risaliva a inizio dicembre nell’1-0 al Moie Vallesina.

Si comincia con gli ospiti a spron battuto: al 4’ Cordella entra in area e dal fondo appoggia sul secondo palo per l'accorrente Bracci che tira a colpo sicuro, ma Minardi compie un miracolo deviando la sfera. La replica dei padroni di casa è affidata a Giuliani che all’interno dell’area piccola batte a rete mandando la sfera a scheggiare la palo esterno. Alla mezz’ora doppio episodio con la rete dell’Atletico per una posizione di off side contestata, e sul capovolgimento di fronte in situazione di superiorità numerica Sabbatini costringe Montesi alla parata a terra. Poco prima del duplice fischio, Barbara in gol: centro di Sabbatini sul quale Montesi interviene ma la palla gli sfugge dalle mani, Giuliani è in agguato a deposita in rete per l’1-0 con cui si chiude la prima frazione.

La ripresa si apre con il raddoppio della formazione di Profili: al 51’ un’altra indecisione della retroguardia del MondolfoMarotta agevola Rossini, che innesca Morsucci il quale insacca sotto la traversa il 2-0. L’Atletico tenta il tutto per tutto ed aumenta il peso offensivo, alla ricerca della rete utile per riaprire la contesa: il 2-1 prende forma al 73’, con Frulla nelle vesti di uomo-assist per Polverari che accorcia le distanze. Continua a spingere la squadra di Pompei, ma è Minardi a salvare i locali: al minuto 85 colpo di testa di Travaglini e l’estremo difensore dei padroni di casa vola a deviare in angolo blindando la porta e mettendo così in cassaforte i tre punti.

Il Tabellino:

ILARIO LORENZINI-ATLETICO MONDOLFOMAROTTA 2-1 (1-0 p.t.)

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Paradisi, Tiriboco (56’ Sanviti), Morsucci, Gregorini, Tamburini, Fronzi (80’ Giorgetti), Cardinali, Giuliani (86’ Lauritano), Rossini (76’ Brunori), Sabbatini. All. Profili

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Montesi, Travaglini, Pacenti (39’ Biondi), Morganti, Marzano, Creatore, Bertarelli, Fraternali, Cordella (67’ Polverari), Bracci (67’ Frulla), Marconi. All. A. Pompei

ARBITRO: Animento (MC)

ASSISTENTI: Rinaldi (MC), Bohorquez (MC)

RETI: 39’ Giuliani, 51’ Morsucci, 73’ Polverari