Barbara, il sorriso stavolta è...di rigore. Rossini piega il Moie Vallesina

Il Barbara dimostra di aver imparato la lezione, ed a differenza di quanto accaduto una settimana fa, quando un errore dagli undici metri vanificò il successo a Montecchio, stavolta piazza proprio dal dischetto la stoccata che regala i tre punti contro il Moie Vallesina. La massima punizione trasformata da Rossini permette inoltre alla squadra di mister Ciattaglia di conservare l’imbattibilità in campionato e di restare l’unica formazione dell’intera categoria con la porta inviolata dopo quattro turni.

Defezioni da ambo le parti, che obbligano gli allenatori ad attingere dal serbatoio degli under (al fischio finale ce ne saranno cinque in campo nella squadra di casa). Prima frazione di gara ricca di spunti, con gli ospiti che per due volte vanno vicini alla rete con Borocci che al 7’ mette sopra la traversa da buona posizione e due minuti più tardi crossa per Giampaoletti il quale non inquadra la porta. Al 20′ si fa vedere l’Ilario Lorenzini con il traversone di Rossini a beneficio di Capecci il quale spara addosso a Cerioni. L’estremo difensore ospite si supera più tardi, al 36’, su un colpo di testa a botta sicura di Sanviti.

Dopo la pausa sono i locali a spingere con maggior convinzione. Ed a metà ripresa il punteggio si sblocca: Capecci (autore dell’unico gol realizzato dal Barbara nei primi tre turni) mette lo zampino anche sul secondo, rubando palla e venendo steso una volta entrato in area. Rossini dal dischetto non trema ed è 1-0. Il Moie cerca l’arrembaggio finale per raddrizzare le sorti del match, ma la difesa dei padroni di casa controlla senza sbavature il forcing ospite e l’Ilario Lorenzini può così mettere in cassaforte il secondo successo nel torneo.

Il Tabellino:

ILARIO LORENZINI – MOIE VALLESINA 1-0 (0-0 p.t.)

ILARIO LORENZINI BARBARA : Minardi, Aiudi, Sanviti, Gregorini, Disabato (49’ Abbruciati), Guerra, Rossini, Carboni, Palazzi, Sebastianelli, Capecci (73′ Ruiu). All. Ciattaglia

MOIE VALLESINA: Cerioni, Federici, Serantoni (90′ Tarabù), Cercaci, Canulli, Colombaretti, Giampaoletti (50′ Di Caterino), Mosca, Rossetti, Borocci, Togni (72′ Massaccesi). All. Rossi

ARBITRO: Mancini (AN)

ASSISTENTI: Pizzuti (MC), Illuminati (MC)

RETI: 69’ Rossini su rig.