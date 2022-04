Il Gabicce continua a volare: Vaierani e Prandelli abbattono la Passatempese

Il Gabicce Gradara espugna il campo della Passatempese e fa il suo ingresso nella zona playoff, sebbene il quinto posto sia al momento subordinato al risultato del posticipo domenicale del venticinquesimo turno, tra Valfoglia (al momento con due lunghezze di ritardo) e Osimo Stazione. Affermazione meritata per la squadra di mister Papini che prosegue la sua decisa risalita verso la nobiltà della graduatoria, collezionando il nono risultato utile consecutivo (sei vittorie e tre pareggi). Per la Passatempese, presentatasi all’appuntamento orfana di Iannaci, Donadio e Castorina, uno stop che non permette di guadagnare margine sulla zona play-out e che arriva dopo le confortanti prove delle ultime due settimane – negli scontri diretti con Filottranese ed Osimo Stazione – concluse senza incassare reti.

Poco da segnalare nel primo segmento di gara, caratterizzato da due occasioni nitide, una per parte: padroni di casa vicini alla rete con il tiro potente di Ferreyra che colpisce in pieno la traversa, e ghiotta opportunità per gli ospiti capitata sui piedi di Prandelli, che non capitalizza adeguatamente un pallone a tu per tu con Campana. Nella ripresa arrivano i due gol: sblocca il punteggio il Gabicce Gradara grazie ad un calcio di rigore trasformato al 57’ da Vaierani e decretato per un fallo in area commesso da Zoli su Prandelli. Dopo l’infortunio di uno dei due assistenti dell’arbitro, con la regolare prosecuzione del match garantita da due dirigenti chiamati a fare le veci di entrambi i guardalinee, si arriva al minuto 80 che regala agli ospiti il gol che chiude il match: calcio piazzato dalla destra di Costa, Prandelli è puntuale a deviare il pallone alle spalle di Campana fissando il punteggio sul definitivo 2-0.

Il Tabellino:

PASSATEMPESE – GABICCE GRADARA 0-2 (0-0 p.t.)

PASSATEMPESE: Campana, Zoli, Esposito, Maraschio (54’ L. Agostinelli), Mandolini, Catena (65’ Lorenzini), Capomagi, Stortoni (65’ Pigliacampo), Nemo, Martiri, Ferreira (80’ M. Agostinelli). All. Busilacchi

GABICCE GRADARA: Fabbri, Difino, Costa, Vaierani (83’ Montebelli), Passeri, Sabattini, Vegliò (91’ Magi), Serafini (54’ Innocentini), Prandelli, Di Addario, Roselli (46’ Grandicelli). All. Papini

ARBITRO: Paoloni (AP)

ASSISTENTI: Longarini (MC), Dahou (Jesi)

RETI: 57’ Vaierani su rig., 80’ Prandelli