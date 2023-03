La Vigor scalda i motori a Gubbio in vista del derby di Fano

Una sosta per ricaricare le pile, e per affilare le armi in vista del rush finale. Week-end di pausa per la Vigor Senigallia, che tornerà in campo domenica 2 aprile al “Mancini” di Fano nel derby contro la formazione granata. E proprio in considerazione del delicato impegno ubicato in calendario all’inizio del prossimo mese, i rossoblù hanno effettuato nella giornata di ieri un test contro il Gubbio, formazione attualmente sesta nel girone B di Lega Pro. Mister Clementi non ha utilizzato a scopo precauzionale Lazzari e Denis Pesaresi, oltre agli Under Casagrande e Pruccoli, ruotando la formazione tra il primo ed il secondo tempo in modo da concedere minutaggio a tutti gli effettivi a sua disposizione ma anche provare soluzioni diverse in vista dell’ultima porzione di regular season. Per la cronaca, il match si è concluso col punteggio di 2-0 in favore degli umbri, a segno con Spina autore di una doppietta al 31’ ed al 37’ della prima frazione di gioco, ma la Vigor al cospetto di una formazione competitiva della categoria superiore ed in lizza per un posto play-off, non ha affatto sfigurato.

«Ora ci riposiamo, meglio così – commenta Sabah Kerjota – perché c’è da preparare un derby. Siamo reduci da una vittoria importante e meritata, potevamo segnare più gol ma l’importante è stato ottenere i tre punti. Una dedica per la rete decisiva? Dedico ogni centro stagionale alla mia famiglia. Adesso il Fano ci aspetta dopo il 3-0 dell’andata, ma noi ci faremo trovare pronti. Speriamo di giocare una grande partita. Vogliamo continuare su questa strada, provando a dare fastidio il più possibile alla capolista Pineto e tenendoci stretto il secondo posto».