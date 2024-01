Alla scoperta del Gubbio, prossimo avversario dell'Ancona

Due “lampi” in Serie B (disputata nel secondo dopo guerra e nell’annata 2011/2012, da cui è subito retrocessa) ed una prolungata militanza nei campionati interregionali e dilettantistici per il Gubbio, fondato all’inizio del ventesimo secolo, che ha però saputo negli ultimi due lustri consolidare il suo ruolo nella terza serie nazionale, che l’ha vista sempre al via con l’unica eccezione costituita dalla stagione 2015/2016 (vissuta in un girone E di Serie D stravinto con tanto di filotto di sette vittorie consecutive nel finale di regular season).

Nelle ultime due stagioni che il Gubbio ha indubbiamente operato un “upgrade” che l’ha portato a stazionare con regolarità nella parte alta della classifica. Nel torneo 2021/2022 a suon di pareggi si è issato fino al settimo posto – dietro l’Ancona – vincendo il primo turno dei play-off ma uscendo a Pescara nel secondo (pareggio 2-2 che ha qualificato gli abruzzesi risaliti dallo 0-2). Nell’ultimo campionato i rossoblù hanno invece chiuso quinti ad una lunghezza dalla Carrarese quarta, arrivando agli spareggi nazionali (dopo due 1-1 i quali hanno estromesso Recanatese e Pontedera) ma arrestando la loro corsa contro l’Entella (2-0 in casa e 1-3 a Chiavari).

La rivoluzione estiva ha portato gli umbri a modificare gran parte della rosa, senza però abbassare l’asticelle delle ambizioni che collocano i “Lupi” tra le pretendenti ad un posto play-off. Traguardo che passerà anche attraverso una migliore efficienza in trasferta, che il Gubbio sembra aver trovato con le ultime due vittorie esterne conseguite negli ultimi venti giorni a Rimini e Pineto con un doppio 2-1, i quali ha interrotto una sequenza di sette sconfitte esterne consecutive tra campionato e coppa di categoria. Da qui si evince come la parte più cospicua del bottino dei rossoblù sia arrivata tra le mura amiche, dove sono ancora imbattuti avendo conseguito al “Barbetti” cinque vittorie e cinque pareggi in dieci match.

Ad ampliare il potenziale della formazione umbra sono arrivati nel mercato di gennaio il centrocampista francese Bumbu, il quale ritroverà in rossoblù Mercadante e Udoh (capocannoniere dei rossoblù con sei gol) già compagni di squadra nell’esperienza romagnola, e la punta Bernadotto entrambi a segno nel recupero di mercoledì contro la Recanatese che ha regalato la terza vittoria consecutiva in campionato. Riflettori puntati anche sull’ex di turno Di Massimo, che nelle quindici partite in cui è sceso in campo ha già al suo attivo quattro reti e cinque assist.