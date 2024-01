L'Ancona prova ad azzannare i "Lupi": sfida ad un Gubbio imbattuto in casa

Servono punti, senza se e senza ma. E poco importa se dovranno essere presi nella tana di un Gubbio che dall’inizio del campionato, davanti al pubblico di casa, non ha mai perso. E’ un’Ancona chiamata ad una gara “da duri” contro un avversario in forma, ma soprattutto obbligata ad invertire una tendenza negativa che sta pesantemente presentando il conto, assumendo le sembianze di una classifica divenuta pericolosa. Anche perché il calendario non ammette troppe distrazioni, in considerazione della successiva trasferta contro il Pineto e della sfida al “Del Conero” contro il caterpillar Cesena. Nell’ultimo mese e mezzo appena due punti in sei partite, oltre 270’ minuti di digiuno dal gol (l’ultimo è stato quello di Coli Saco in apertura di match contro il Pescara): numeri che impongono una brusca inversione a U per non correre il rischio di trovarsi ulteriormente invischiati nei bassifondi della graduatoria, in compagnia di chi sgomita per schivare l’appendice dei play-out a fine stagione.

Le probabili formazioni

Nelle ultime partite i rossoblù di Braglia hanno trovato maggiore equilibrio con un passaggio alla difesa a quattro: Mercadante si è spostato sulla fascia sinistra con Corsinelli ad agire sul versante opposto, mentre la coppia centrale ha visto recentemente più utilizzati Pirrello e Tozzuolo, al posto di capitan Signorini – assente nelle ultime uscite – e Portanova. A centrocampo ha trovato posto con regolarità Mercati, con Bulevardi e Casolari a scapito di Rosaia e Cheirico, mentre tra le linee è probabile l’utilizzo di Spina, a supportare la coppia d’attacco formata da Udoh e dall’ex Di Massimo, visto anche il grave infortunio di Galeandro.

Al netto degli esperimenti effettuati in settimana, Colavitto dovrebbe affidarsi nuovamente al canonico 4-3-3, con la difesa davanti a Perucchini composta da Clemente a destra e Agyemang favorito su Martina a sinistra, e la coppia centrale formata da Cella e il vincente del ballottaggio tra Mondonico e Pellizzari. A centrocampo dovrebbe essere riproposto il terzetto con Gatto play supportato ai fianchi da Paolucci e Coli Saco, mentre lo stop di Cioffi imporrà un ritocco del tridente d’attacco, guidato da Spagnoli in mezzo e sugli esterni Energe e la possibile novità rappresentata da Giampaolo in campo dal primo minuto.

Gubbio-Ancona, i precedenti

In sostanziale equilibrio il bilancio degli incroci tra il “Cavaliere Armato” e la formazione umbra, con l’unico pareggio della storia che risale al novembre 2021 a Gubbio (1-1 il risultato finale). Nei confronti diretti dorici avanti di un’incollatura (otto affermazioni a sette) ma più volte k.o. negli ultimi otto anni: i “Lupi” si sono imposti cinque volte su sette, l’ultima volta al “Del Conero” nel match di andata terminato 2-1, mentre l’Ancona esattamente un anno fa ha espugnato il “Barbetti” di misura grazie alla rete a metà del primo tempo timbrata da Petrella, cogliendo l’unica vittoria dal 2016 in avanti.

Gubbio-Ancona, dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Gubbio-Ancona, in programma domenica 14 gennaio allo Stadio “Pietro Barbetti” di Gubbio a partire dalle 18.30 e valevole per la ventunesima giornata di LegaPro, sarà trasmesso in diretta da Sky. La gara sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite) ed inoltre in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, ed in streaming su NOW Tv. Direzione di gara affidata a Mauro Gangi di Enna, che si avvarrà della collaborazione degli assistenti Vittorio Consonni di Treviglio ed Andrea Mastrosimone di Rimini. Quarto ufficiale: Luigi Pica di Roma 1.