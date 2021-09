Grosseto-Ancona, sala stampa: Colavitto e Tofanari si tengono stretti il pari

Il pareggio a reti bianche maturato allo Zecchini tra Grosseto e Ancona Matelica ha consentito ai dorici di muovere la classifica conquistando un punto prezioso che ha permesso di dar continuità alla vittoria sull’Olbia. Il tecnico Gianluca Colavitto ha commentato con soddisfazione il punto conquistato pur rimarcando alcuni errori da parte dei suoi:

«A me non interessa parlare di punti persi e guadagnati. Mi porto a casa il pareggio, se creiamo palle gol e non la buttiamo dentro non possiamo crearci alibi». Sulla stessa linea il terzino Nicolò Tofanari, apparso in crescita rispetto alle ultime uscite: «Dal mio punto di vista ritengo sia stata una partita equilibrata con occasioni da entrambe le parti. Sicuramente il secondo tempo è stato più vivace, abbiamo rischiato ma in alcuni frangenti potevamo vincere la partita».

La squadra riposerà tutta la domenica per poi ritrovarsi lunedì alle 15 al Paolinelli. Martedì fissata la partenza per Avellino dove mercoledì alle 17, al Partenio, andrà in scena il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia.