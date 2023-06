Il prof. Simonetti ancora al fianco della Castelfrettese

Esperienza e professionalità al servizio dei colori biancorossi. Prosegue il connubio tra la Castelfrettese e Glauco Simonetti che metterà ancora benzina nelle gambe dei frogs. L’esperto preparatore atletico, che vanta trascorsi importanti con Fano, Jesina, Anconitana dopo una vita trascorsa alla Vigor Senigallia, ha rinnovato l’accordo con il club biancorosso e potrà dare continuità al lavoro svolto la scorsa stagione al fianco di Yuri Bugari, quando garantì alla squadra esplosività e tenuta fisica notevoli fino all’ultimo secondo dell’ultima partita.

Nella nuova affascinante avventura in Promozione il prof. di Senigallia ritroverà Gianluca Fenucci, insieme al quale ha vissuto momenti indimenticabili alla Vigor Senigallia conquistando una promozione in Serie D. Dopo la nomina del nuovo mister, la Castelfrettese ha inserito un altro tassello nello staff tecnico garantendosi la permanenza di una figura insostituibile tanto nella gestione del lavoro settimanale quanto nella conoscenza delle dinamiche sportive. Il prof. Simonetti è già pronto per assicurare un’altra marcia ai ragazzi biancorossi.