Calcio femminile, l’Open Day dell’Offagna è un successo che va oltre le attese

OFFAGNA- L’open day tutto al femminile è stato un vero successo, sia in fatto di numeri, (vi hanno infatti partecipato ben 24 ragazze di ogni fascia di età, per la maggior parte provenienti da Ancona, Polverigi, Osimo e Castelfidardo) sia in fatto di entusiasmo e divertimento allo stato puro.

Le ragazze agli “ordini” di Mister Massaccesi, del preparatore dei portieri Silvano Cingolani e di due validi aiutanti, pescati direttamente dalla nostra prima squadra, Pincini (Pincio) e Toresani (Lautaro), hanno svolto una serie di esercizi psicomotori, di conduzione di palla e giochi di squadra, tutto con lo scopo di passare del bel tempo insieme divertendosi. Parole di soddisfazione e orgoglio da parte del Presidente Andreoli, che ha rimarcato come la società e tutti i dirigenti puntano fortemente allo sviluppo del movimento femminile ad Offagna, tanto che da quest’anno è stata iscritta per la prima volta la squadra Under 15 per svolgere il suo primo campionato provinciale.

Le ragazze inizieranno la preparazione lunedì 29 e non vedono l’ora di tornare ad indossare gli scarpini (rigorosamente a tredici tacchetti) e a sudare, anche loro concentrate nel misurarsi con le altre realtà di calcio femminile nelle Marche.