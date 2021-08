La Giovane Offagna veste anche di...rosa: grande successo per l'Open Day

Grande successo per l'Open Day tutto femminile organizzato dalla Giovane Offagna nei giorni dal 24 al 26 agosto. Ben 13 ragazze hanno preso parte alle esercitazioni guidate da mister Sokol Zhupa e mister Isabella Cesari che hanno anticipato quello che le atlete avranno la possibilità di fare durante la stagione. La Giovane Offagna, infatti, dopo aver annunciato, a inizio estate, la volontà di riaprire il capitolo adulti iscrivendo una squadra in terza categoria, compimento del percorso del settore giovanile, ha deciso ora di puntare anche su un'altra importante novità: quella appunto del calcio femminile.

«Siamo convinti che ci sia un interesse sempre maggiore nei confronti del calcio da parte delle ragazze - ha commentato Alessandro Andreoli, dinamico presidente della squadra rossoblu - e per questo abbiamo deciso di avviare un progetto chiaro e organizzato che dia spazio a questa richiesta e che possa consentire, nel giro al massimo di due anni, di allestire una squadra tutta al femminile».

«Vogliamo diventare - spiega mister Zhupa - un punto di riferimento per le ragazze della zona di Osimo e Ancona sud che vogliono praticare calcio. Siamo convinti che ce ne siano molte ma che spesso il loro desiderio venga soffocato dalla difficoltà di trovare una squadra nella quale trovare altre coetanee con le quali confrontarsi piuttosto che inserirsi sempre e solo in gruppi a maggioranza maschile. Tra l'altro le ragazze che decidono di fare calcio sono spesso anche più motivate e determinate dei pari età maschili. Sarà una avventura stimolante. Il presidente ci crede molto e vogliamo lavorare seriamente su questo progetto. La risposta agli Open Day ha superato ogni nostra più rosea attesa e questo ci fa ben sperare».

La giovane Offagna ha già ripreso l'attività sul campo la settimana scorsa con il gruppi allievi e questa settimana partiranno tutti i restanti gruppi dai 5 ai 16 anni. Per informazioni sull’attività è possibile contattare lo staff ai seguenti numeri: 338 333 3678 (Mauro); 392 568 2413 (Luca); 349 058 0330 (Alessandro).