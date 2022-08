Giovane Offagna, successo per l'Open Day in...rosa

L’open day tutto al femminile promosso dalla Giovane Offagna è stato un vero successo, sia sotto il profilo numerico (vi hanno infatti partecipato ben 24 ragazze di ogni fascia di età, per la maggior parte provenienti da Ancona, Polverigi, Osimo e Castelfidardo) che in fatto di entusiasmo e divertimento allo stato puro. Le ragazze agli “ordini” di mister Mario Massaccesi, del preparatore dei portieri Silvano Cingolani e di due validi aiutanti, pescati direttamente dalla nostra prima squadra (Gianluca Pincini e Lautaro Toresani), hanno svolto una serie di esercizi psicomotori, di conduzione di palla e giochi di squadra, tutto con lo scopo di passare del bel tempo insieme divertendosi.

Parole di soddisfazione e orgoglio da parte del Presidente Andreoli, che ha rimarcato come la società e tutti i dirigenti puntino fortemente allo sviluppo del movimento femminile ad Offagna, tanto che da quest’anno è stata iscritta per la prima volta la squadra Under 15 la quale affronterà il suo primo campionato provinciale. Le ragazze inizieranno la preparazione lunedì 29 e non vedono l’ora di tornare ad indossare gli scarpini (rigorosamente a tredici tacchetti) e a sudare, anche loro concentrate nel misurarsi con le altre realtà di calcio femminile nelle Marche.

Determinante, e pertanto meritevole di un grande applauso, è stato il contributo offerto dallo staff (Sabina Bonifazi, Daniele Mercanti, Javier Caprio, Manolo Mancini, Mauro Bracciatelli, Mauro Bregagna) che con entusiasmo ha permesso la buona riuscita della manifestazione, ed i ringraziamenti sono da tributare anche ai genitori delle atlete, il cui supporto resta fondamentale.

La Giovane Offagna non è, però, solo Under 15: il calcio in “rosa” è aperto a tutte le ragazze dai 6 ai 15 anni. Informazione ed ulteriori delucidazioni sull’attività sono a disposizione contattando la segreteria del club al 351/6186744.