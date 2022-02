Gadda al Del Conero, ovazione in tribuna per il capitano di sempre

Una bella sorpresa per festeggiare il ritorno al Del Conero, dopo un mese e mezzo dall’ultima volta, dell’Ancona. Nell’immediato prepartita della sfida odierna (6 febbraio) con la Pistoiese, in tribuna ha fatto il suo ingresso lo storico capitano biancorosso Massimo Gadda. Il numero otto, protagonista dell’età dell’oro dorica culminata nella prima promozione in Serie A del’92.

Gadda (ex tecnico del Forlì), che in questa stagione aveva già visto l’Ancona al Manuzzi di Cesena, ha fatto così il suo ritorno dopo anni al Del Conero e dopo essere stato salutato dallo speaker si è alzato in piedi per salutare i suoi tifosi. Con alcuni di loro ha posato per alcune foto anche all’esterno dello stadio.