Gadda e Guerini incontrano Silvetti. Lo storico Mister: «Non dormiremo la notte per questa maglia»

ANCONA – Poco prima di pranzo a Palazzo del Popolo si è svolto il primo incontro ufficiale tra l’amministrazione comunale e la coppia formata da Vincenzo Guerini e Massimo Gadda. Oggetto della discussione i ruoli che le due storiche figure del calcio dorico andranno ad occupare nel progetto Ssc Ancona. Le intenzioni sono ben note e prevedono di fare de ‘il mister’ il nuovo presidente e de ‘il capitano’ l’allenatore. Tuttavia tutti i protagonisti confermano che per l’eventuale ‘sì’ definitivo occorrerà attendere ancora un po’.

Presenti per l’amministrazione comunale il sindaco Daniele Silvetti, l’assessore al Commercio Angelo Eliantonio e quello agli Impianti sportivi Daniele Berardinelli. Seduti al tavolo figurano anche Marco Pierpaoli presidente di Confartigianato imprese di Ancona, Francesco Ancarani manager di Massimo Gadda e Matteo Bartoloni in qualità di garante del settore giovanile. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai membri della giunta anche se, da quanto trapela, l’incontro è stato definito interlocutorio. Una versione confermata da Vincenzo Guerini che all’uscita ha concesso qualche dichiarazione alla stampa: «Mi sembrava doveroso incontrarci – ha iniziato a spiegare l’allenatore della prima promozione in serie A e della finale di coppa Italia, con Gadda fedelmente alla sua destra in silenzio – quantomeno per vedere che faccia abbiamo tutti. Abbiamo parlato un po’ di strutture perché qui c’è da ricominciare dalla base. Qui occorre ricostruire tutto da zero – va avanti a spiegare ‘il mister’ – e dunque dovevamo prima parlare. Domani ci incontreremo con i soci per capire la loro volontà». E su quest’argomento Guerini è ben chiaro: «È inutile che facciamo previsioni qui oggi. Sono molto pratico. Chi mi conosce lo sa. Solo domani, parlando con i soci – ribadisce quindi il concetto – sapremo dove poter andare a parare».

Il futuro presidente conferma anche che l’iter «Sarà una cosa un po’ lenta perché dopo quello che è successo… non è che abbiamo la bacchetta magica e risolviamo tutto. Non c’è l’emiro di turno – ironizza – con soldi da buttar via. Dunque ci vorranno pazienza e tempo. Di pazienza ne avete avuta tanta». Su un punto però Guerini è quantomai fermo: «Quello che garantiamo io e questo signore qua vicino a me (indicando a Gadda, ndr) è che non dormiremo la notte per questa maglia. Questo è fuori di dubbio. E dunque credete almeno nel massimo impegno nostro. Poi – conclude sempre ironizzando – ne ho fatte tante di ca***te magari ne farò ancora qualcun'altra».

Insomma, prima del 'sì' definitivo, Gadda e Guerini chiedono garanzie e rassicurazioni ai fautori del nuovo progetto. L’incontro di domani con gli imprenditori facenti parte della cordata che ha dato vita all’Ssc Ancona sarà quindi un secondo passo già cruciale.