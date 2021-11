Scardovi sicuro: «Gabicce, con la Vigor sarà battaglia»

Allungare la striscia positiva di quattro risultati con una prestazione da tre punti. E’ l’obiettivo dichiarato del Gabicce Gradara che domenica (ore 14,30) ospita al “Magi” la Vigor Castelfidardo, un avversario al cui valore di squadra la classifica non rende giustizia (ha 12 punti). E’ il primo di tre appuntamenti – gli altri due sono la trasferta di Loreto e il match casalingo con il Cantiano – dopo i quali il campionato avrà consumato un terzo del calendario e sarà possibile fare un bilancio più attendibile. A presentare la sfida il tecnico dei padroni di casa, Massimo Scardovi.

«Affrontiamo una squadra solida, che due stagioni fa lottava con noi per l’alta classifica, un po’ attardata in classifica ma col morale alto dopo il 3-0 rifilato al Valfoglia. E’ la formazione che ha segnato meno di tutti (a parte il Cantiano ultimo in classifica ed ancora a quota zero nel computo delle reti realizzate ndr) ma è anche vero che è quella con la terza retroguardia per minor numero di reti subite dopo Osimana e Montecchio, per cui dovremo dare il meglio per venirne a capo sotto l’aspetto agonistico oltre che tecnico. Ormai siamo collaudati alle battaglie – prosegue Scardovi – ed alle sfide ruvide tra le quali penso che rientrerà anche la partita di domenica. Bisogna concentrarsi su questa partita, che è la più importante del trittico che ci aspetta se non la più complicata. Vincendo, la squadra darebbe continuità, accrescerebbe la sua autostima e prenderebbe ancora più consapevolezza della sua forza».

«Sotto questo profilo – conclude il tecnico - la partita di Filottrano è stata importante al di là del risultato positivo che sarebbe potuto essere anche migliore (1-1). Infatti, per larghi tratti nella ripresa abbiamo giocato con personalità esprimendo davvero un bel calcio. Il nostro è un percorso di crescita costante e i risultati positivi ti danno lo slancio che serve. In casa abbiamo avuto qualche battuta a vuoto, ora vogliamo cambiare marcia e ci servono i tre punti».