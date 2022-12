Portuali, fatale l'ultimo quarto d'ora: l'uno-due del Gabicce stende i "Dockers"

Che sarebbe stata una partita complessa lo si sapeva. Ma quando il match sembrava incanalato verso il pareggio, dopo un forcing costante dei Dockers che avevano anche siglato un gol – poi annullato - un Gabicce Gradara cinico la spunta sugli sviluppi di due azioni da corner, facendo sua la sfida dell’equilibrio contro i Portuali Ancona. Al "Magi" finisce 2-0 per i locali, per effetto dell’uno-due piazzato dalla squadra di mister Vergoni nell’ultimo quarto d’ora del confronto. Nel primo tempo le occasioni migliori sono proprio per i ragazzi di Ceccarelli, due contro una per i pesaresi. Renzetti si oppone splendidamente a Marzioni, poi Lazzarini – schierato dal 1’ – non ha fortuna su un tiro-cross che si stampa sulla sbarra. La chance per il Gabicce è nel diagonale di Donati, disinnescato da Tavoni.

La ripresa vede partire bene i Dockers, che confezionano il primo pericolo con Carnevali. Cross del baby Romanelli che attraversa tutta l’area di rigore, l’ex Filottranese ribatte in fondo al sacco. Pigliacampo ravvisa un fallo di mano e non convalida. E così, dopo altri guizzi, a 12 minuti dal gong arriva la doccia gelida in seguito a due mischie. La prima è risolta da Varrella che si gira nei 16 metri e trafigge i Portuali; dopo sei minuti tocca a Domini che raccoglie una respinta timida della retroguardia e infila il 2-0 che di fatto chiude la partita. Complice il k.o. dell’Urbania a Montecchio (che permette così alla capolista di allungare il passo), i Portuali mantengono la seconda posizione della graduatoria in compartecipazione con i durantini (23 punti). Il Gabicce Gradara accorcia invece le distanze e si porta a due incollature dai dorici.

I Tabellini:

GABICCE GRADARA - PORTUALI ANCONA 2-0 (0-0 p.t.)

GABICCE GRADARA: Renzetti, Betti, Gabrielli, Domini, Varrella, Tombari, Giunchetti (86’ Magi), Morini, Donati, Mani, Pierri (65’ Grandicelli). All. Vergoni

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Ribichini (62’ Rinaldi), Tonini, Garuti (57’ Bozzi), Santoni, Severini, Romanelli (81’ Gioacchini), Lazzarini, Marzioni, Mascambruni (77’ Ragni), Carnevali. All. Ceccarelli

ARBITRO: Pigliacampo (PU)

ASSISTENTI: Belogi (AN), Baldisserri (PU)

RETI: 78’ Varrella, 84’ Domini