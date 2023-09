Il Moie marcia spedito, regola 2-1 il Gabicce e resta al comando

Il Moie vince ancora ed ottiene il terzo successo consecutivo dall’inizio della stagione, contando anche l’affermazione conseguita nel match valevole per la coppa di categoria. Non riesce invece ancora ad ingranare il Gabicce Gradara, piegata anche al “Magi” - dopo il k.o. di sette giorni fa al “Comunale” di Chiaravalle contro la Biagio Nazzaro – e pertanto ancora a secco di punti nel torneo 2023/2024. Il 2-1 conclusivo in favore della formazione di Rossi prende forma nei primi 45’. Si comincia con Giunchetti che dopo appena quattro giri di lancette trova il gol dell’ex con la complicità della difesa locale: retropassaggio su Renzetti il cui rinvio di piede si trasforma in un assist per Giunchetti fuori area,il quale conclude in porta dal limite con palla nell’angolo alla destra del portiere.

Il Gabicce, privo degli attaccanti Pierri e Capi, del difensore Fattori e del jolly Grandicelli, prova subito a replicare con Scarpellini, che al 14’ su assist di Domini calcia alto sulla traversa nell’area piccola col portiere in uscita, mentre al 39’ è Costantini ad alzare troppo la mira con il suo pallonetto di prima intenzione su invito di Mani. Il raddoppio del Moie arriva al 41’ con Cameruccio, che sugli sviluppi di una rimessa laterale trova il varco giusto sull’out sinistro e all’altezza dell’area piccola fulmina Renzetti sul palo più lontano. I padroni di casa poco prima del duplice fischio riescono però ad accorciare le distanze, grazie a Costantini che insacca in mischia la palla su conclusione di Mani da fuori area trasformatosi in un assist, rete che manda le due squadre al riposo sull’1-2.

Nella ripresa si attende un Gabicce a caccia della rete del pari, ma in realtà l’undici di Vergoni non crea particolari grattacapi alla retroguardia del Moie, mentre sono proprio i rossoblù ad avere le occasioni più ghiotte per segnare ancora, in particolar modo al 64’ con Giunchetti che su azione di contropiede si invola verso la porta ma non inquadra il bersaglio. Al triplice fischio festeggia la squadra di Rossi, che si conferma una della squadra che ha più impressionato in questo primo scorcio di stagione.

Il Tabellino:

GABICCE GRADARA-MOIE VALLESINA 1-2 (1-2 p.t.)

GABICCE GRADARA: Renzetti, Franca (66’ Betti), Gabrielli (82’ Semprini), Domini, Codignola, Tombari (90’ Della Chiara), Costantini, Morini, Bartolini, Mani (75’ Finotti), Scarpellini. All. Vergoni

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Cameruccio, Carboni (72’ Mosca), Balducci, Marini, Sassaroli, Gianpaoletti Filippo (56’ Fabrizi), Rossetti (90’ Pandolfi), Giunchetti (82’ Paolucci), Druzhbliak. All. Rossi

ARBITRO: Domizi (MC)

ASSISTENTI: Pizzuti (MC), Belleggia (FM)

RETI: 4. Giunchetti, 41’ Cameruccio, 47’ Costantini