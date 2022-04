Il Gabicce è irresistibile: Filottranese al quinto k.o. esterno consecutivo

Il Gabicce Gradara batte la Filottranese di misura con rete di Maggioli ad inizio ripresa, ed entra nella zona playoff: quinto posto alla pari della Fermignanese a quota 45 punti. E’ l’undicesimo risultato positivo di fila per la squadra di Mirco Papini (sette vittorie e quattro pareggi), che nella prossima giornata sarà attesa da un importante esame di maturità sul campo della Vigor Castelfidardo. Per i biancorossi di mister Giuliodori si materializza invece la quinta sconfitta consecutiva esterna: zero punti nel girone di ritorno lontano dal San Giobbe sono un fardello pesante da portare, e così il tentativo di posizionarsi fuori dalla zona play-out deve essere rimandato.

Primo tempo equilibrato, con il Gabicce Gradara alla ricerca del gol che sfiora in tre occasioni, quadrata la Filottranese che cerca di replicare agli attacchi della squadra di casa. Al 3’ angolo di Grassi da destra, Passeri di testa a lato manda a lato di un soffio, al 14’ angolo di Costa con l’inzuccata di Cinotti che non inquadra il bersaglio e due minuti dopo Maggioli calcia alto di poco da fuori area. Al 18’ buona palla per Andreucci in area, ma la sfera non centra lo specchio della porta. Al 20’ Prandelli è in ritardo in scivolata su servizio da destra di Vegliò e al 45’ colpo di testa Vegliò su angolo di Costa e parata plastica del portiere.

Al 50’ della ripresa la rete partita: dopo aver recuperato palla, cross dalla sinistra di Vegliò in area, Maggioli di testa con uno stacco perentorio infila la palla alla destra del portiere per l’1-0. Al 58’ Cinotti sulla trequarti dopo aver vinto un contrasto serve in profondità Vegliò e il diagonale di quest’ultimo è a lato. La Filottranese cerca il recupero, ma è evanescente e si rende pericolosa solo una volta a causa di un malinteso difensivo dei padroni di casa, mentre il Gabicce Gradara con un paio di azioni di contropiede (Serafini calcia a lato in area e Vaierani è anticipato dal portiere) non trova il 2-0. Il forcing dei biancorossi è sterile, e così i padroni di casa al triplice fischio finale festeggiano la sesta vittoria casalinga della stagione e l’aggancio al treno delle “Top 5” del torneo.

Il Tabellino:

GABICCE GRADARA - FILOTTRANESE 1-0 (0-0 p.t.)

GABICCE GRADARA: Fabbri, Maggioli, Costa, Di Addario (73’ Serafini), Passeri, Sabattini, Vegliò (84’ Magi), Innocentini (78’ Montebelli), Prandelli, Grassi, Cinotti (66’ Vaierani). All. Papini

FILOTTRANESE: Palmieri, Baccarini (81’ Bianchi), Carnevali, Marconi, Coletta, Rossini, Andreucci, Corneli, Nitrati (54’ Tarabelli), Coppari, Marconi, Corneli, Boccolini (66’ Carboni). All. Giuliodori

ARBITRO: Di Tella (AN)

ASSISTENTI: Giannoni (PU), Baldoni (AN)

RETE: 50’ Maggioli