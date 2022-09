Passatempese corsara a Fermo: arrivano i primi tre punti nel torneo

La Passatempese dà continuità all’ultima affermazione stagionale, conseguita tra le mura amiche contro il Potenza Picena nel ritorno della Coppa di categoria. Ma se nel match infrasettimanale il successo non è servito a proseguire il cammino nella competizione, quello di Fermo contro la Futura 96 regala invece i primi tre punti in campionato, dopo i pareggi nei due incontri che hanno inaugurato il cammino nel girone B di Promozione. Partita non bella nell’accezione più completa del termine, ma valida dal punto di vista agonistico, con una prima frazione incerta ed un equilibrio spezzato dalla rete del vantaggio ospite. Scoppiettante la ripresa, in cui la Futura è riuscita subito ad acciuffare il pari, per poi inchinarsi all’uno-due dei gialloblu decisivo ai fini dell’attribuzione della posta in palio.

Due le occasioni degne di nota nei primi 45’, con Vicomandi da una parte e Ferreyra dall’altra che non capitalizzano una ghiotta palla gol a disposizione. Poi, al 42’, è Esposito a sbloccare il match correggendo in rete un pallone proveniente da un calcio d’angolo. Dopo l’intervallo, partono bene i padroni di casa che pervengono al pareggio grazie al penalty trasformato da Gentile, e decretato per un fallo all’interno dell’area di rigore subito da Pistelli. Sulla spinta dell’1-1 ottenuto ad inizio secondo tempo, la Futura preme ma si espone al contropiede della Passatempese, micidiale al 55’: Simoncini in velocità si presenta davanti a Bonifazi e con un preciso sinistro riporta avanti i gialloblu. La formazione fermana sbanda, gli ospiti ne approfittano con Ferreyra che porge a Zannini il pallone buono per siglare il 3-1. La Futura prova a riaprire la contesa, ma la sfortuna – Pistelli colpisce in pieno la traversa a Campana battuto – e l’imprecisione (Conte sciupa un pallone d’oro alzando troppo la mira) condannano l’undici di mister Pennacchietti alla sconfitta.

Il Tabellino:

FUTURA 96 – PASSATEMPESE 1-3 (0-1 p.t.)

FUTURA 96: Bonifazi, Malavolta, Gobbi (46’ Salvati), Smerilli (71’ Santarelli), Gentile, Conte, Marozzi, Capiato, Vicomandi (71’ Fellousa), Bianchini, Pistelli. All. Pennacchietti

PASSATEMPESE: Campana, Esposito, Maraschio, Mandolini, Nemo, Conserva, Zannini (61’ Stortoni), Martiri (61’ Camilletti), Catena, Simoncini, Ferreyra (78’ Clementi). All. Menghini

ARBITRO: Tasso (MC)

ASSISTENTI: Tidei (FM), Principi (AN)

RETI: 42′ Esposito, 49’ Gentile su rig., 55’ Simoncini, 61’ Zannini