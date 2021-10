Non basta una bella Vigor: a Fossombrone finisce 2-2

Una Vigor coriacea si congeda da Fossombrone con una prestazione che conferma, oltre alle qualità, anche il buon momento della formazione di mister Clementi. Una performance di spessore soprattutto dal punto di vista del carattere, buona per rimontare e ribaltare il risultato, per mantenere l’imbattibilità in campionato ma non per portare a casa l’intera posta in palio: i padroni di casa riescono a riequilibrare le sorti del match che si conclude con il punteggio di 2-2.

Era il big-match di giornata, con il Marina capolista a punteggio pieno nelle vesti di spettatore diretto interessato, e la sfida tra due delle formazioni più accreditate del lotto non ha deluso le aspettative. Al punto che non bisogna attendere molto perché il confronto entri nel vivo ed inizi a regalare gol ed emozioni: dopo cinque minuti è già 1-0 con Camilloni che sblocca il punteggio direttamente su calcio piazzato, ma dopo appena tre giri di lancette Baldini, bravo a triangolare con Pesaresi, trafigge Marcantognini fissando il punteggio sull’1-1 dopo appena otto minuti sul cronometro. Squadre che non si risparmiano ed i ritmi restano elevati: ci prova per gli ospiti Bartolini che sbatte su Marcantognini e il palo, mentre la risposta dei padroni di casa è affidata a Cecchini che va vicinissimo al gol del 2-1.

Nella ripresa, sugli scudi Mancini che semina il panico sulla fascia e trova Pesaresi, il capitano si conferma in grande forma e insacca il momentaneo sorpasso. Il Fossombrone non molla, Pagliari crossa e Marongiu sul secondo palo si fa trovare puntuale all’appuntamento con il 2-2 che non cambierà più fino al triplice fischio finale. Una gran bella Vigor non basta per vincere ma torna a casa con un punto prezioso, raccolto in uno dei campi più difficili del torneo. Ed i riflettori cominciano già ad accendersi sulla supersfida di domenica, quando al Bianchelli si presenterà proprio la capolista Marina, che la Vigor – in caso di vittoria – potrebbe agganciare in vetta alla graduatoria.

Il Tabellino:

FOSSOMBRONE – VIGOR SENIGALLIA 2-2 (1-1 p.t.)

FOSSOMBRONE: Marcantognini, Marongiu, Rosetti (60’ L. Pandolfi), R. Pandolfi, Camilloni, Rovinelli, Palazzi, Conti (85’ Mea), Cecchini (75’ Barattini), Zingaretti (90’ Bucchi), Pagliari (92’ Arcangeletti). All. Fucili

VIGOR SENIGALLIA: Sarti, Tomba (94’ Olivi), Bartolini, Marini, Gambini, Rotondo, Mancini (85’ Orciani), Baldini (73’ Nacciarriti), Pesaresi (76’ Carsetti), D’Errico, Paradisi. All. Clementi

ARBITRO: D’Andria (Nocera Inferiore)

ASSISTENTI: Giretti (MC), Baldisserri (PU)

RETI: 5′ Camilloni, 8′ Baldini, 50′ Pesaresi, 70′ Marongiu