Osimana, disco rosso al "Bonci": Camilloni premia il Fossombrone

Squadra in casa Forsempronese

L’Osimana torna da Fossombrone a mani vuote. I giallorossi cedono per 1-0 contro i rossoblù al termine di una partita tirata, disputata su un campo reso pesante dalla pioggia, non riuscendo nonostante la generosa reazione a trovare il pari dopo il gol nei primi minuti di Camilloni, che alla fine ha deciso le sorti del match.

Avvio sprint dei padroni di casa che partono esercitando una pressione costante: la supremazia dei locali viene premiata all’11’ quando Camilloni raccoglie il servizio di Palazzi e mette la palla nell’angolino. L’Osimana inizia a carburare dalla mezz’ora in poi, con la pioggia che però inizia a cadere sempre più intensa. Bambozzi su punizione chiama Marcantognini all’intervento, Buonaventura si fa vedere con due conclusioni dalla distanza mentre Mingiano, di testa, e l’ultimo arrivato Alessandroni (ufficializzato nei giorni scorsi, al rientro nel club dopo la breve esperienza alla Biagio Nazzaro) non riescono a capitalizzare le occasioni create. Il forcing giallorosso non è sufficiente a riequilibrare le sorti del confronto e si va al riposo lungo sull’1-0.

Nella ripresa i giallorossi cercano il pareggio ma lasciano spazi ai locali con Procacci, in contropiede, che trova un Chiodini sempre attento. L’equilibrio rimane fino alla fine con gli uomini di mister Roberto Mobili che non riescono a sfondare, mentre i rossoblu sono sempre insidiosi in ripartenza e quasi allo scadere il neo entrato Fraternali fallisce la palla del possibile raddoppio.

Il Tabellino:

FORSEMPRONESE-OSIMANA 1-0 (1-0 p.t.)

FORSEMPRONESE: Marcantognini, Spaccazocchi, Codignola, Urso, Camilloni, Conti, Bucchi, R. Pandolfi (80’ L. Pandolfi), Procacci (70’ Germinale), Palazzi (85’ Fraternali), Battisti (92’ Rosetti) All. Fucili

OSIMANA: Chiodini, Tiranti, Patrizi, Labriola (75’ Pasquini), Fermani, Mercanti (58’ Paccamiccio), Calvigioni, Bambozzi, Alessandroni, Mingiano, Buonaventura. All. Mobili

ARBITRO: Animento (MC)

ASSISTENTI: Ielo (PU), Poentini (PU)

RETE: 11’ Camilloni