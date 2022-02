Lazzarini-Rovinelli, botta-risposta al "Bonci" tra Fossombrone e Marina

Al “Bonci” di Fossombrone finisce in parità la sfida tra i padroni di casa ed il Marina, in un match dall’andamento singolare. Fuochi d’artificio nei primi minuti con il botta e risposta che in poco meno di dieci minuti porta il punteggio sull’1-1, poi Forsempronese a testa bassa alla ricerca del gol del vantaggio che non arriva, quindi dopo l’intervallo il fisiologico calo dei locali – freschi vincitori della Coppa di Categoria dopo 120’ di battaglia ed i calci di rigore – ed infine la sofferenza degli ospiti i quali sfiorano il colpaccio ma si ritrovano negli ultimi giri di lancette in nove. Alla fine un gol per parte, un punto per parte, che non aggiunge né toglie alcunché a due protagoniste della lotta che si è sviluppata alle spalle della capolista Vigor.

Pronti via ed al 4’ il Marina è già in vantaggio: punizione sulla trequarti sinistra pochi metri prima della linea di fondo, Lazzarini calcia in porta ingannando due difensori e di seguito Marcantognini che si vede sfilare la palla sotto la pancia. Il vantaggio della formazione di mister Mariani scuote i locali che al minuto 8 pervengono subito al pareggio grazie a Rovinelli, la cui mezza rovesciata in mischia fa terminare la palla prima sul palo e poi in fondo al sacco. I padroni di casa spingono sul gas: al 15’ fa tutto Arcangeletti che penetra in area sul vertice destro in solitaria, poi spara una bordata in diagonale che finisce fuori di un soffio. Alla mezz’ora prima chance ghiotta per Pagliari, il cui tentativo è però fuori bersaglio, così come la sventola che al 33’ dà solo l’illusione ottica del gol finendo sull’esterno della rete.

Al rientro dagli spogliatoi, la Forsempronese sembra in riserva ed il Marina ne approfitta. Al 57’ Marcantognini fa buona guardia su un’inzuccata di Barchiesi dopo una bella discesa di Morazzini, mentre al 75’ è salvato dall’incrocio dei pali che respinge la bella conclusione di Rossetti. Due minuti più tardi altra nitida palla gol costruita dagli ospiti, con Carloni che sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina colpisce bene di testa ma il pallone sbatte sul corpo di un difensore appostato a due passi dalla linea di porta. Dopo il minuto 80 ci prova Loberti due volte ma alza troppo la mira, quindi arriva la doppia inferiorità numerica per il Marina, che prima perde per infortunio Maiorano (cambi esauriti qualche giro di lancette prima), ed a seguire Rossetti che viene espulso. Ultimi minuti di controllo per le due formazioni apparse stanche ed appagate, e triplice fischio che arriva dopo 3’ di recupero per l’1-1 conclusivo.

Il Tabellino:

FORSEMPRONESE - MARINA CALCIO 1-1 (1-1 p.t.)

FORSEMPRONESE: Marcantognini, R. Pandolfi, Mea (82’ Mattioli), L. Pandolfi, Rosetti, Rovinelli, Arcangeletti, Conti, Barattini, Palazzi (79’ Bucchi), Pagliari (80’ Cecchini). All. Fucili

MARINA: Mancini, Morazzini, Maiorano, Pesaresi, Carloni, Simone (71’ Vinacri), Catalani (71’ Loberti), Gagliardi, Barchiesi (81’ Canulli), Gabrielli (60’ Rossetti), Lazzarini (78’ Costantini). All. Mariani

ARBITRO: Chiariotti (MC)

ASSISTENTI: Domenella (AN), Bilò (AN)

RETI: 4’ Lazzarini, 8’ Rovinelli