Del Sante rianima il Fabriano, tre punti di platino a Fossombrone

Nel replay del match di Coppa di categoria disputato mercoledì, che metteva in palio un posto in finale, il Fabriano Cerreto vendica lo 0-2 subito tra le mura amiche e si impone col medesimo punteggio. Ritorno al successo per i cartai, a distanza di un mese e mezzo dall’unica affermazione conseguita in campionato (1-0 al Valdichienti Ponte), ed esordio in campionato col botto per il neo tecnico Gianluca Giacometti: tre punti di eccezionale importanza, utili per abbandonare la zona retrocessione e cominciare a risalire in graduatoria.

I padroni di casa cominciano col piede giusto il match, e dopo il tentativo iniziale degli ospiti di Giorgio Pagliari (neutralizzato da Marcantognini), va in vantaggio con Lorenzo Pagliari su assistenza di Procacci, ma la rete è annullata per off-side. Tocca allora a Barattini che a metà tempo esalta le doti di Santini e pochi minuti dopo – servito da Pagliari – non inquadra lo specchio della porta da buona posizione. Ma prima del riposo è il Fabriano Cerreto a passare: al 40’ il tiro di Del Sante si insacca alle spalle di Marcantognini e permette agli ospiti di andare al riposo avanti di un gol.

Le buone intenzioni della Forsempronese vengono raffreddate dal raddoppio del Fabriano, scaturito da un’iniziativa di un Del Sante “on fire”, che si mette in proprio e porge a Marengo che insacca il 2-0. Veemente la reazione dell’undici di Fucili, con Pagliari che alza troppo la mira, Procacci centra la traversa e successivamente Barattini va fuori bersaglio e Mea trova Santini sulla sua strada. I padroni di casa vedono così interrompersi la striscia di dodici risultati utili consecutivi, mentre il Fabriano trova conforto e fiducia in una vittoria che si configura come punto di partenza per una pronta riscossa nel torneo.

Il Tabellino:

FORSEMPRONESE – FABRIANO CERRETO 0-2 (0-1 p.t.)

FORSEMPRONESE: Marcantognini, Marongiu (78’ Ciampiconi), Camilloni, Pandolfi, Rosetti (60’ Cecchini), Rovinelli, Palazzi (60’ Mea), Zingaretti (65’ Bucchi), Barattini (85’ Arcangeletti), Procacci, L. Pagliari. All. Fucili

FABRIANO CERRETO: Santini, Salsiccia (73’ Santamarianova), Mulas, G. Pagliari, Stortini, Lispi, Ruggeri (69’ Montagnoli), Marengo, Del Sante (80’ Genghini), Aquila (85’ Storoni), Spuri (65’ Crescentini). All. Giacometti

ARBITRO: Gorreja (AN)

ASSISTENTI: Pascoli (MC), Eleuteri (FM)

RETI: 40’ Del Sante, 51’ Marengo