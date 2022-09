Nulla di fatto tra Fossombrone e Fabriano: appuntamento col gol rimandato

Tabellino marcatori che resta intonso, al termine di un match gradevole. Fossombrone e Fabriano Cerreto scattano dai blocchi del torneo di Eccellenza mettendo nel carniere un punto a testa: meglio i padroni di casa nella prima frazione, più pimpanti gli ospiti nella ripresa, sebbene siano poche le occasioni degne di cronaca finite nel taccuino.

E’ la squadra di Fucili ad assumere il controllo delle operazioni dopo il fischio d’inizio: poco prima di metà tempo il “Fosso” si presenta in tre circostanze con fare minaccioso dalle parti di Santini, ma prima Pagliari – due volte – e poi Pandolfi non trovano da distanza ravvicinata il guizzo decisivo con la difesa ospite che ha buon gioco. Al 35’ la risposta del Fabriano affidata a Montagnoli, palla che arriva sui piedi di Magnanelli che non inquadra lo specchio. La sfera buona per sbloccare il punteggio ce l’ha al 40’ Pagliari, il quale dopo una combinazione Pandolfi-Palazzi conclude forte ma senza angolare adeguatamente e Santini respinge.

Prende coraggio il Fabriano nella ripresa, col solito Montagnoli che al 68’ costringe Marcantognini alla parata più complessa del pomeriggio, e sul successivo corner seguente alla deviazione in corner dell’estremo difensore locale, Mengali di testa non trova il bersaglio. Nel finale si va vedere anche l’ex di turno Del Sante, che però non arriva puntuale all’appuntamento col cross di Pagliari, spalancando le porte allo 0-0 finale.

Il Tabellino:

FOSSOMBRONE – FABRIANO CERRETO 0-0

FOSSOMBRONE: Marcantognini, Spaccazocchi (78’ Mea), Camilloni, Bucchi, Rossetti, Urso, Palazzi (70’ Fraternali), Pandolfi, Del Sante (75’ Conti), Procacci (80’ Roberti), L. Pagliari (86’ Codignola). All. Fucili

FABRIANO CERRETO: Santini, Carnevali (73’ Gubinelli), Crescentini, G. Pagliari, Lucarino, Lispi, Barilaro, Nunzi (73’ Bartilotta), Mengali, Montagnoli (80 Di Nicola), Magnanelli. All. Farsi

ARBITRO: Chiariotti (MC)

ASSISTENTI: Baldisserri (PU) – Giannelli (PU)