"Forza Vigor...dalla nascita": l'iniziativa dei Ragazzi della Nord con l'Ospedale di Senigallia

Una splendida iniziativa è nata dalle menti e dai cuori dei Ragazzi della Nord. D’ora in avanti, ogni bambino o bambina che nascerà all’ospedale di Senigallia, riceverà in dono una sciarpa rossoblu, una sciarpa della Vigor Senigallia con scritto “Forza Vigor dalla nascita". I Ragazzi della Nord, accompagnati dalla dirigenza rossoblù, sono stati ospiti nei reparti di ostetricia e pediatria. Con i tifosi, erano presenti l’amministratore delegato Luca Meggiorin e il segretario generale Roberto Siena. Tutti loro sono stati accolti dal primario Mario Massaccesi e da tutto lo splendido staff medico del reparto dell’ospedale di Senigallia.

I Ragazzi della Nord hanno donato la prima sciarpa, per avviare nel migliore dei modi questa meravigliosa iniziativa, nata al fine di incrementare sempre di più l’affetto e la passione tra squadra e città. E mentre il gruppo ha anche ufficialmente lanciato la sua nuova T-Shirt ufficiale, disponibile in due versioni (una con la scritta “Ragazzi della Nord”, ed un’altra con lo slogan “La mia fede, il mio gruppo”), cresce anche l’attesa per questo finale di campionato che ha visto la Vigor Senigallia, da matricola, issarsi fino alla seconda posizione del Girone F, alle spalle della capolista Pineto. Un grande risultato frutto dell’eccellente lavoro svolto dalla società e sul campo da squadra e staff tecnico, che ha regalato anche feedback eccellenti a livello di partecipazione: in sedici gare interne finora disputate, infatti, si sono complessivamente sfiorate le 20000 presenze al “Bianchelli”, un risultato che pone la squadra rossoblù in testa al girone per numero di spettatori.