Fossombrone, pareggio in rimonta. Ennesimo 2-2 per la Jesina

Jesina nuovamente rimontata. Altro doppio vantaggio non adeguatamente sfruttato dalla formazione leoncella, che secondo un copione già visto più volte nell’arco di questo torneo, si fa raggiungere nel finale gettando alle ortiche la possibilità di incamerare l’intera posta in palio. A beneficiare della rimonta stavolta è il Fossombrone, che tra le mura amiche – sotto una pioggia battente – risale dallo 0-2, anche grazie ad un omaggio della terna arbitrale che annulla per off-side la rete del 3-0 alla Jesina apparsa ai più regolare.

Formazioni rimaneggiate al “Bonci”: padroni di casa senza Marongiu, Conti, Pandolfi ed Urso, ospiti privi di Jachetta, Rossi, Sampaolesi e Lucarini ma con le “new-entry” Gioele Evangelisti – centrocampista ’92 ex Samb, Giulianova e Servigliano – e Yuri Sampaolesi - difensore classe 2003 dall’Ancona Matelica – pronti in panchina. Le emozioni si condensano tutte nella seconda metà di gara, dopo che nei primi 45’ i taccuini si aprono solo per segnalare un’iniziativa di Monachesi stoppata sulla linea da Rovinelli. Il match decolla, dopo l’intervallo, al minuto 66: Monachesi su azione di corner calcia verso la porta e sorprende un Marcantognini tutt’altro che irreprensibile, mentre cinque minuti dopo Procacci stende in area Perri che dal dischetto manda nel sacco il pallone del 2-0.

I padroni di casa sbandano, vengono graziati dalla terza arbitrale che annulla il 3-0 a Monachesi, ma riescono a rimettersi in piedi. Ad un quarto d’ora dalla fine, contatto Cecchini-Martedì e altra massima punizione, stavolta per il Fossombrone, ma Minerva disinnesca la trasformazione di Bucchi. Sul successivo corner è però Cecchini a depositare in rete il pallone dell’1-2, che riapre i giochi. I locali restano in dieci (rosso a Procacci per fallo di reazione su Cameruccio), ma non mollano la presa ed al minuto 83 perfezionano la rimonta: Arcangeletti, gettato nella mischia da una manciata di secondi, prende palla, avanza e dal limite conclude verso la porta facendo terminare la sfera sotto l’incrocio alle spalle dell’incolpevole Minerva, fissando il punteggio sul definitivo 2-2.

Il Tabellino:

FORSEMPRONESE – JESINA 2-2 (0-0 p.t.)

FORSEMPRONESE: Marcantognini, Camilloni, Mea (83’ Arcangeletti), Pandolfi, Rossetti, Rovinelli, Pagliari, Zingaretti (49’ Palazzi), Barattini (46’ Cecchini), Bucchi, Procacci. All. Fucili

JESINA: Minerva, Brocani, Domenichetti, Garofoli, Martedì, Mistura, Giovannini (65’ Cameruccio), Zagaglia, Perri, Nazzarelli, Monachesi (81’ Tiribocco). All. Strappini

ARBITRO: Piccolo (PN)

ASSISTENTI: Baldisserri (PU), Gasparri (PU)

RETI: 66’ Monachesi, 71’ Perri su rig., 76’ Cecchini, 83’ Arcangeletti