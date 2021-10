Botta e risposta tra Filottranese e Valfoglia: Diomede risponde a Romanski

Finisce con un pareggio la sfida tra Filottranese e Valfoglia. I padroni di casa ospitano l'attuale capolista e cercano riscatto dopo l'ultimo ko contro l'Osimana. Buon avvio del Valfoglia che prende campo, mentre i padroni di casa agiscono di rimessa. Col passare dei minuti la Filottranese avanza e sfiora il vantaggio al 12', quando Coppari arriva solo vicino al pallone crossato rasoterra dalla fascia con deviazione decisiva del portiere. Al 27' Romanski si inventa il gol dell'anno con una rovesciata dal limite dell'area di rigore, sorpreso Adebiyi ed i biancorossi passano a condurre. Vantaggio che dura appena 4 minuti: bell'azione del Valfoglia che libera all’interno dell’area il centrocampista Diomede il quale realizza il pari. Sul finire della prima frazione la partita si innervosisce e dopo una serie di cartellini gialli si chiude sull'1-1.

Squadre lunghe già in avvio di ripresa, con gli ospiti che sfiorano il vantaggio al 52’ ancora con Diomede: anche i padroni di casa si fanno vedere con Coppari ma la difesa del Valfoglia devia in angolo. Partita in equilibrio con gli ospiti che si fanno pericolosi al 77’ col colpo di testa di Magnani che si stampa sul palo alla destra di Palmieri. Finale di partita a tinte biancorosse, con la squadra di casa che prova a farsi pericolosa ma la difesa ospite regge bene e, dopo quattro minuti di recupero, la partita finisce in parità.

«Un pareggio che ci lascia un poì di amaro in bocca, - commenta il mister della Filottranese, Marco Giuliodori - dopo il vantaggio dovevamo stare più attenti sul pareggio del Valfoglia. Secondo tempo più equilibrato con occasioni da una parte e dall'altra, un pareggio giusto contro comunque una squadra di qualità. Dobbiamo rimanere sul pezzo e concentrarci per questo che sarà un campionato lungo, difficile ed equilibrato».

Il Tabellino:

FILOTTRANESE – VALFOGLIA 1-1 (1-1 p.t.)

FILOTTRANESE: Palmieri, Bianchi (79’ Mangoni), Carnevali, Marconi (62’ Carboni), Dignani, Rossini (68’ Severini), Romanski, Corneli, Chiaraberta (53’ Staffolani), Coppari, Strappini. All. Giuliodori

VALFOGLIA: Adebiyi, Morbidi, Cenciarini, Elezaj (69’ Pedini), Magnani, Sanchini, Giunchetti (42’ Serafini, 79’ Ciamaglia), Diomede, Donati, Ricciotti, Serafini (79’ Berlini). All. Angelini

ARBITRO: Paoloni (AP)

ASSISTENTI: Giannelli (PU), Pizzuti (MC)

RETI: 27′ Romanski, 30′ Diomede