Filottranese, arriva il SassoGenga. Giuliodori: «Fondamentale l'approccio»

Squadra in casa

Squadra in casa Filottranese

E’ una Filottranese che punta dritta al riscatto quella che torna tra le mura amiche del “San Giobbe”, in occasione della ventiduesima giornata che propone la gara casalinga contro il Sassoferrato Genga. Domenica alle 15 la squadra del tecnico Marco Giuliodori è determinata a proseguire l'ottimo cammino del nuovo anno, interrotto solo dall'ultimo stop esterno. Infatti per i biancorossi è arrivata una sconfitta in trasferta al cospetto del Valfoglia, seguente ad una serie di prestazioni più che convincenti culminate con l'exploit del 4-2 casalingo contro la capolista Osimana.

«Veniamo da una sconfitta immeritata dal mio punto di vista – afferma il mister della Filottranese - ma dobbiamo guardare avanti, quindi il nostro pensiero è subito rivolto al Sassoferrato Genga, squadra che per tradizione ci ha dato sempre del filo da torcere, come la sconfitta cruciale per il salto di categoria di qualche anno fa. Il nostro obiettivo è comunque concentrarci su noi stessi, sarà una partita difficilissima perché l'avversario è comunque di tutto rispetto avendo anche rinforzato la rosa».

La compagine ospite è reduce dal pareggio interno contro il Loreto nel recupero infrasettimanale, nella sfida che assumeva i contorni di scontro diretto per il terzultimo posto. L’undici di Perini ha un volto differente rispetto a quello che ha affrontato i biancorossi nella gara di andata, avendo rimpolpato la rosa, ma soprattutto affronterà l’impegno con la consapevolezza di non poter rimandare ulteriormente l’appuntamento con il rilancio, necessario per allontanare la zona retrocessione diretta. «Noi possiamo fare risultato con chiunque sia nel bene che nel male - conclude Giuliodori – ed il fattore mentale sarà determinante oltre all'aspetto tecnico tattico, dovremo approcciare bene la partita e sfruttare al massimo le occasioni che creiamo».