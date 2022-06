Filottranese, contro i Portuali un punto che non basta

Nell'ultima partita casalinga della stagione la Filottranese impone il pari ai Portuali ed ora attende la sfida della prossima giornata con il Moie Vallesina, basilare nell’economia della volata per la permanenza nella categoria. Punto utile, ma non determinante, quello invece portato a casa dai dorici, che potrebbero teoricamente ancora accumulare un vantaggio tale da far “saltare” gli spareggi promozione del Girone A, ma bisognerà attendere non solo il successo del “Giuliani” tra sette giorni (contro la Vigor Castelfidardo terza in graduatoria) ma anche i risultati provenienti dai campi in cui sono impegnate le dirette concorrenti.

Avvio di match equilibrato con la Filottranese che si dimostra più intraprendente. I biancorossi creano una ghiotta occasione al 10’ ma l'azione viene fermata per dubbio offside, mentre al 18’ dopo una bella manovra tocca a Staffolani andare al tiro da buona posizione, senza però riuscire a trovare la porta. Match che prosegue sui binari dell'equilibrio e i ragazzi di mister Marco Giuliodori protestano al 35’ per un atterramento di Carnevali in area ospite. I Portuali non riescono ad essere incisivi sotto rete ma alla prima vera occasione passano in vantaggio, proprio sul finire di frazione: minuto 45, De Marco dal limite dell'area trova il fendente preciso che si infila nell'angolino.

Seconda metà di gara che si apre all’insegna dei biancorossi: al 52' Andreucci coglie la traversa su intervento di Occhiodoro e poi Staffolani con una girata manda di poco alto. Gli ospiti sfiorano il raddoppio al 58' con Mascambruni che non inquadra lo specchio d’un soffio. La Filottranese riprende campo e crea diversi pericoli a cavallo del 68’ prima con Andreucci, murato da Occhiodoro, poi con Staffolani, fermato dalla traversa. Il forcing biancorosso viene premiato al 79’ con la perla di Romanski dal limite dell'area ospite. I padroni di casa sfiorano il vantaggio nell'extra time con la girata di testa di Coppari ma il risultato non cambierà fino al triplice fischio finale.

Il Tabellino:

FILOTTRANESE – PORTUALI ANCONA 1-1 (0-1 p.t.)

FILOTTRANESE: Palmieri (57’ Strappini), Baccarini, Carnevali, Carboni, Colletta (63’ Marconi), Rossini, Romanski (86’ Boccolini), Corneli, Andreucci, Staffolani (87’ Nitrati), Tarabelli (57’ Coppari) All. Giuliodori

PORTUALI ANCONA: Occhiodoro, Ribichini (26’ Bozzi), Polidori, Rinaldi, Santoni, Gasparini, Moretti (45’ Gambelli), Sassaroli (87’ Bianchi), Gioacchini, Mascambruni (80’ Garuti), De Marco (75’ Lucci) All. Ceccarelli

ARBITRO: Skura (Jesi)

ASSISTENTI: Gasparini (MC), Pascoli (MC)

RETI: 45’ De Marco, 79’ Romanski