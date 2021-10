Ferreyra piazza l'uno-due, la Passatempese espugna Filottrano

La Filottranese si arrende per 1-2 ad una Passatempese cinica. I biancorossi tengono bene il campo ma due errori della propria retroguardia condannano gli uomini di mister Marco Giuliodori alla sconfitta nel derby contro i galletti. Una buona prestazione da parte dei locali che purtroppo non riescono a raccogliere punti preziosi per la classifica. Avvio di marca biancorossa con Strappini che in due occasioni sfiora la rete davanti a Campana. In due minuti gli ospiti passano in vantaggio grazie alla doppietta di Ferreyra che al 24’ recupera un pallone al limite dell’area e non sbaglia a tu per tu con Palmieri, e due giri di lancette più tardi approfitta di un errato retropassaggio di Dignani per infilare l’estremo difensore biancorosso. Nel finale di frazione Strappini ci prova due volte ma non riesce a capitalizzare le occasioni create.

Nella ripresa la Filottranese accorcia le distanze al 66’ grazie al rigore di Coppari. I padroni di casa tentano il forcing finale, chiudendo in 10 per l’espulsione per doppia ammonizione di Romanski, ma non riescono a trovare la rete del pareggio e la Passatempese può così festeggiare. «Abbiamo fatto e disfatto tutto noi – commenta mister Giuliodori – avendo tenuto in mano il pallino del gioco e creato diverse palle gol, sia nel primo che nel secondo tempo, concedendo poco o nulla alla Passatempese. Da due nostri errori difensivi sono arrivate le reti dei nostri avversari, che poi sono stati bravi a chiudersi bene. Peccato, perché avremmo meritato qualcosa in più».

Il Tabellino:

FILOTTRANESE – PASSATEMPESE 1-2 (0-2 p.t.)

FILOTTRANESE: Palmieri, Bianchi, Carnevali, Carboni, Dignani (51’ Staffolani), Rossini, Romanski, Corneli, Chiaraberta (83’ Nitrati), Coppari, Strappini A. (51’ Focante) All. Giuliodori

PASSATEMPESE: Campana, Maraschio (12’ Stortoni), Esposito, Iannaci, Mandolini, G. Mezzanotte, L. Agostinelli, Capomagi, Ferreyra (56’ Nemo, 72’ Pigliacampo), Martiri, Della Rossa (77’ Pieroni) All. Busilacchi

ARBITRO: Animento (MC)

ASSISTENTI: Rinaldi (MC), Giretti (MC)

RETI: 24’ e 26’ Ferreyra, 66’ Coppari su rig.