Filottranese, pareggio in rimonta: Carnevali riprende il Montecchio

Pari e patta tra Filottranese e K-Sport Montecchio. Al ''San Giobbe'', dove i biancorossi mancavano da quasi un anno e mezzo in campionato, va in scena un match tirato e giocato a buoni ritmi. L’epilogo è un pareggio ottenuto in rimonta dai ragazzi di mister Marco Giuliodori che non hanno mollato mai e, sorretti da una bella cornice di pubblico, sono riusciti ad agguantare l’1-1 nel finale.

Primo squillo della Filottranese al 5' con una bella trama offensiva ma la conclusione di Romanski è centrale. Risponde Rossi al 10' con una bella percussione conclusa con un tiro alto sopra la traversa. Il match si mantiene sui binari dell'equilibrio con le due squadre che non riescono a sfondare. Alla mezz'ora si accende il match con Chiaraberta che viene anticipato all'ultimo di testa da Mazzoli, poi è Palmieri a chiudere in tuffo Tonucci lanciato in porta. Il campo viene reso viscido dalla pioggia abbondante che si abbatte sul ''San Giobbe'' e rende difficile le giocate. La svolta arriva al 44' con la punizione da fuori di Bolzonetti che si insacca sotto il ''sette''.

Ripresa con i biancorossi che cercano di pervenire al pareggio: al 56' Coppari su calcio piazzato impegna Celato, due minuti dopo Bolzonetti anticipa Baccarini da buona posizione. La sfida si riaccende nel finale: all'84' Carnevali mette al centro un pallone deviato da Bolzonetti che si insacca alle spalle di Celato. Le due compagini negli ultimi minuti cercano il gol vittoria ma il risultato finale non cambia.

«Un pareggio che ci sta – commenta mister Giuliodori – siamo stati un po’ disordinati nel primo tempo, mentre abbiamo tenuto bene il campo nella ripresa. Complimenti ai ragazzi e vorrei sottolineare che abbiamo chiuso con quattro under in campo, che non hanno affatto sfigurato: merito dei ragazzi ma è anche un motivo d’orgoglio per il lavoro portato avanti da questo sodalizio a livello giovanile. Mi è piaciuto comunque l’atteggiamento, mai arrendevole, ma dobbiamo migliorare su alcuni aspetti. Di fronte comunque avevamo una signora squadra che reciterà un ruolo da protagonista in questo campionato».

Il Tabellino:

FILOTTRANESE – K SPORT MONTECCHIO 1-1 (0-1 p.t.)

FILOTTRANESE: Palmieri, Bianchi, (72' Focante), Carnevali, Marconi (68' Tarabelli), Dignani, Severini, Romanski (56' Staffolani), Corneli, Chiaraberta (65' Nitrati), Coppari, A. Strappini (56' Baccarini). All. Giuliodori

K-SPORT MONTECCHIO: Celato, Marfella, Beninati, Bolzonetti, Mazzoli, J. Liera, Rossi, Tonucci (46’ Peluso), Bracci (81' Mazzari), Mancini (86' Federici), Cocchi (62' G. Liera). All. Marchetti

ARBITRO: Ferroni di Fermo

ASSISTENTI: Bara (MC), Bruscantini (MC)

RETI: 44' Bolzonetti, 84' Carnevali