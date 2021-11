Filottranese di scena al "San Giobbe" contro un Osimo Stazione in salute

Ritorno tra le mura amiche per la Filottranese, che in un match valevole per la dodicesima giornata attende la visita dell'Osimo Stazione. La squadra di mister Marco Giuliodori viene da un buon momento di forma, con due pareggi contro formazioni molto ostiche, e soprattutto sul piano del gioco e della manovra si è vista una squadra molto solida ed in crescita. A sfidare i biancorossi un Osimo Stazione in salute, reduce da due affermazioni casalinghe contro Barbara e Loreto e trascinata dalle reti di Cavaliere, principale riferimento offensivo dei “ferrai”.

«Innanzitutto vanno fatti i complimenti in primis ai ragazzi per l'ottima prestazione contro il Marzocca - esordisce il tecnico della Filottranese, Marco Giuliodori - eravamo passati in vantaggio per poi subire il pareggio solo da un eurogol da 30 metri, e nonostante una rosa deficitaria tra infortuni e squalificati, i ragazzi hanno fatto un ottima prestazione da ogni punto di vista».

«In questo momento del campionato per noi questa partita è fondamentale - prosegue il mister della compagine biancorossa - loro vengono da un ottimo momento di forma e a tutti gli effetti quello di domenica sarà uno scontro diretto. I nostri avversari sono guidati da un ottimo allenatore e con un giusto mix tra giovani ed esperti nella loro rosa. Una partita difficile ma dobbiamo concentrarci solo su noi stessi per ottenere punti importanti per la classifica». Fischio d’inizio domenica alle ore 14.30 al “San Giobbe” di Filottrano, direzione di gara affidata al signor Riccardo Latuga di Pesaro coadiuvato da Pierpaolo Silvestri di Ascoli Piceno e Mirko Baldisserri di Pesaro.