Douglas a bersaglio, a Filottrano l'Osimo Stazione fa terno

Terza vittoria consecutiva per i ferrai, che sbancano il “San Giobbe” di Filottrano. La squadra della Locomotiva, concreta, lucida, attenta e in inferiorità numerica per circa un tempo, ha sfoderato la spada e ha ribattuto colpo su colpo, rintuzzando gli attacchi di una Filottranese determinata. Dopo l’iniziale fase di studio, al 15′ i ragazzi di Fenucci vanno vicino al gol con Taddei al termine di una bella triangolazione. Sempre Taddei al 18′ in girata sfiora il palo a portiere battuto. Al 25′ i padroni di casa replicano con Carnevali, ma Bottaluscio para a terra. Ci prova anche Romanski al 31′ con palla a lato. Al 33′ la svolta al match: punizione di Rinaldi, tocco di Cericola per Douglas che in corsa lascia partire un fendente in diagonale a gonfiare la rete per il vantaggio biancoverde.

Nella ripresa però partono forte i locali che al 48′ vanno anche in gol con Carnevali annullato per evidente posizione di fuorigioco. Di lì a poco al 55′ i ferrai restano in dieci per il doppio giallo a Ippoliti. Fenucci ridisegna la squadra con l’ingresso di Cucinella a rilevare Taddei autore di un’ottima prova. Tuttavia, sono i biancoverdi al 65′ ad avere l’opportunità buona con Masi che però calcia in bocca a Palmieri. Il forcing della Filottranese aumenta ulteriormente di intensità e da una mischia in area al 75′ Carnevali centra la traversa. Con passare dei minuti il fortino biancoverde regge, aiutato anche dalla dea bendata come quando, al minuto 91, Romanski colpisce la traversa. Al triplice fischio esulta l’Osimo Stazione, mentre per la Filottranese prosegue il digiuno di vittorie casalinghe: sei match interni, tre pareggi e tre sconfitte per i biancorossi, attesi il prossimo turno dal Villa San Martino.

Il Tabellino:

FILOTTRANESE - OSIMO STAZIONE 0-1 (0-1 p.t.)

FILOTTRANESE: Palmieri, Baccarini, Carnevali, Carboni, Bianchi, Rossini, Romanski, Corneli, Staffolani, Coppari (73′ Nitrati), Chiaraberta (60′ Strappini). All. Giuliodori

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Ippoliti, Rinaldi, Gigante, Candolfi, Testoni, Gyabaa Douglas, Masi (89′ Staffolani), Cavaliere (73′ Bassotti), Taddei (70′ Tereziu), Cericola (57′ Cucinella). All. Fenucci

ARBITRO: Latuga (PU)

ASSISTENTI: Silvestri (AP), Baldisserri (PU)

RETE: 33′ Gyabaa Douglas