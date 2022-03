Filottranese per l'impresa: al "San Giobbe" c'è la capolista Osimana

Terza di ritorno con la capolista Osimana impegnata al “San Giobbe” contro la Filottranese. Dopo i due pareggi nelle due giornate che hanno inaugurato la seconda parte di campionato, ottenuti negli scontri diretti con Portuali Ancona e Vigor Caslefidardo, la capolista del Girone A – che ha al momento otto lunghezze di vantaggio sul Fermignano secondo in graduatoria – fa visita ai biancorossi che si sono sbloccati davanti al pubblico di casa grazie alle ultime vittorie di misura su Moie Vallesina e Cantiano. La squadra di mister Marco Giuliodori è però reduce da una sconfitta esterna sul campo del Montecchio sebbene la risposta sul campo sia stata confortante a riprova anche di un ottimo stato di forma, come ci conferma lo stesso allenatore.

«Quella con l’Osimana è una partita sulla carta proibitiva perché arriva una corazzata – esordisce Giuliodori - una squadra costruita per vincere. Veniamo da una sconfitta immeritata per vari motivi: per quanto ci riguarda sarà un incontro combattuto dove daremo il massimo, dal primo all'ultimo minuto, considerando la qualità dell'avversario».

La Filottranese, prima dell'ultima uscita esterna poco fortunata, viene da due vittorie consecutive in casa. Proprio il fattore tifo del “San Giobbe” sarà fondamentale a trascinare i biancorossi ad una piccola impresa, contro la prima della classe peraltro ancora imbattuta in trasferta. «Dovremo fare molto attenzione sulla fase difensiva, senza venir meno alla fase offensiva - prosegue il mister – in quanto avere un atteggiamento solo difensivista non fa parte del nostro repertorio e ci giocheremo la partita a viso aperto, con la speranza di portare a casa un risultato utile per la nostra classifica».