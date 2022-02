Andreucci, esordio con gol: la Filottranese si sblocca tra le mura amiche

La Filottranese si sblocca davanti al pubblico amico e si impone per 1-0 sul Moie Vallesina. Al termine di una sfida tirata e combattuta, i ragazzi di mister Marco Giuliodori piegano la resistenza della compagine di mister Matteo Rossi e sfatano il tabù del “San Giobbe”, dove in questa stagione erano ancora a secco di vittorie. Un bel viatico per riprendere il cammino in campionato nel 2022.

I biancorossi si presentato in panchina con l'ultimo arrivato Andreucci, dalla Maceratese, e Boccolini, gradito ritorno il suo. Primo squillo per gli ospiti che al 4' sfiorano il gol con la botta volante di Api da buona posizione. Il Moie Vallesina crea alcuni pericoli dalle parti di Strappini: prima è Anconetani da punizione, buona la risposta dell'estremo difensore biancorosso, poi tocca a Colombaretti di testa sfiorare il palo. Al 15' la sgroppata di Pandolfi per vie centrali termina con una conclusione alta sopra la traversa. La Filottranese esce alla distanza ma manca di precisione nell'ultimo passaggio. Rimane l'equilibrio in campo anche se Coppari cerca da lontano la conclusione vincente, senza successo. Nel finale proteste ospiti per un presunto contatto da rigore in area biancorossa, in un'azione viziata però dal fuorigioco.

Nella ripresa la gara si mantiene equilibrata, con le due squadre che mettono in campo tanto agonismo ed il gioco si fa più frammentato, anche se non mancano gli errori da ambo le parti. L'occasione più ghiotta per i padroni di casa capita al 73' sui piedi di Coppari che, a tu per tu con Perez, mette d'un soffio a lato. Il risultato si sblocca all'80' con la girata dell’ultimo arrivato Andreucci, esordio con gol per lui, che dentro l'area piccola raccoglie un bel cross di Boccolini. Nel finale i biancorossi gestiscono bene la partita senza correre particolari rischi.

«Quello della vittoria casalinga era un tabù da sfatare – commenta Marco Giuliodori, tecnico della formazione biancorossa – ma nel primo tempo è partito meglio il Moie Vallesina mentre noi eravamo un po’ con il freno a mano a tirato. Poi abbiamo preso le contromisure e la prima frazione è andata via senza sussulti. Nella ripresa abbiamo tenuto meglio il campo e siamo cresciuti dal punto di vista dell’intensità. Abbiamo concesso un paio di ripartenze ai nostri avversari però senza correre troppi rischi. Poi è arrivato il gol grazie agli ultimi arrivati ed abbiamo ottenuti i tre punti. Era importante dal punto di vista psicologico sbloccarsi in casa e dare seguito alla prestazione vista contro i Portuali, ora dobbiamo continuare così con questa mentalità».

Il tabellino:

FILOTTRANESE – MOIE VALLESINA 1-0 (0-0 p.t.)

FILOTTRANESE: N. Strappini, Dignani (73' Boccolini), Carnevali, Carboni, Colletta, Rossini, Marconi, Corneli, Staffolani (40' Andreucci), Coppari, A. Strappini. All. Giuliodori

MOIE VALLESINA: Perez, Serantoni, Bentivoglio, Togni (89' Monaco), Canulli, Colombaretti, Pandolfi (74' Giampaoletti), Cercaci, Api, Borocci, Anconetani (68' Martellucci) All. Rossi

ARBITRO: Belli (PU)

ASSISTENTI: Dahou (Jesi), Longarini (MC)

RETE: 80’ Andreucci