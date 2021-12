Filottranese, contro il Loreto match da "dentro o fuori"

Quattordicesima giornata del campionato di Promozione che vede la Filottranese impegnata in casa contro il Loreto. Weekend importantissimo per la squadra di Marco Giuliodori, in questo che è a tutti gli effetti uno spareggio da dentro o fuori: infatti se da una parte il Loreto non ha ancora colto il primo successo in campionato, per la Filottranese una vittoria potrebbe significare fare un balzo in classifica non indifferente. I due allenatori sono consapevoli dell'importanza della partita, basilare in questa parte di campionato, come conferma lo stesso Marco Giuliodori.

«Faccio i complimenti ai ragazzi per la buona prova della scorsa trasferta - esordisce il mister della compagine biancorossa – offerta su un campo difficile ed al termine della quale abbiamo ottenuto un punto importante e dobbiamo continuare su questa strada. Il prossimo match è una partita da dentro o fuori per tutte e due le squadre, considerando l'attuale situazione in classifica».

A questo punto del campionato, arrivati quasi al giro di boa, con una classifica ancora abbastanza corta, tutto può ancora succedere e la Filottranese è determinata a regalare la prima gioia ai propri tifosi, considerando che i biancorossi non hanno ancora colto la prima affermazione interna in questo torneo di Promozione. «Di fronte avremo un Loreto che naviga in cattive acque ma dispone comunque di un bagaglio tecnico d'esperienza, con elementi di spicco - conclude Giuliodori – per cui sarà una partita difficile ma noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, per ottenere una vittoria che ci darebbe una grande forza per il proseguo del campionato».

Calcio d’inizio domenica alle 14.30 al “San Giobbe” di Filottrano, direzione di gara affidata a Francesco Tasso di Macerata coadiuvato da Simone Tidei di Fermo e Riza Zela di Ancona.