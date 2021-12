Filottranese e Loreto si accontentano, reti bianche al "San Giobbe"

La Filottranese impatta per 0-0 contro il Loreto. In un match senza troppi sussulti, i biancorossi ed i lauretani si dividono la posta in palio con un punto per parte che muove la classifica delle due compagini. Filottranese rimaneggiata con alcune assenze, che si presenta all'appuntamento senza Mattia Chiaraberta che ha dovuto lasciare per motivi di lavoro, ma con l'ultimo arrivato Niko Colletta subito in campo.

Primo tempo tutto sommato equilibrato. Nonostante la pioggia battente di ieri il terreno di gioco si presenta in discrete condizioni. Padroni di casa che tengono meglio il campo ma non riescono a concretizzare il predominio territoriale, con una conclusione da lontano di Carnevali sul fondo ed una deviazione sotto misura di Coppari alta, oltre a qualche protesta per un gol annullato. Gli ospiti provano a farsi vedere dalle parti dell'estremo difensore biancorosso con alcune incursioni sulle fasce, senza però riuscire a rifornire adeguatamente il reparto offensivo, ed il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Nella ripresa il canovaccio del match non cambia. Gli uomini di mister Marco Giuliodori non riescono ad essere ficcanti in attacco, cosi come i lauretani pertanto i portieri rimangono per la maggior parte del tempo inoperosi. Garcia al 65' scalda i guantoni al giovanissimo 2005 Nicola Strappini, esordio per lui in Promozione che sostituisce l'acciaccato Palmieri, mentre all'80' Andrea Strappini non trova la porta da lontano. I biancorossi tentano il forcing finale senza successo.

«Non una partita esaltante – commenta il tecnico della formazione biancorossa – diciamo che alla fine entrambe le squadre hanno cercato di non farsi troppo male e la paura di perdere ha prevalso su tutto. Non ho ben capito la dinamica del nostro gol annullato però tutto sommato il pareggio è il risultato più giusto. Sono felice per l’esordio in campionato del giovanissimo Nicola Strappini, che si è disimpegnato bene. E' un patrimonio per la Filottranese, uno dei tanti giovani che sono stati fatti esordire in prima squadra in questi ultimi anni».

Il Tabellino:

FILOTTRANESE – LORETO 0-0

FILOTTRANESE: N. Strappini, Bianchi (86' Generi), Carnevali, Carboni, Colletta (54' Dignani), Rossini, Romanski (92' Mangoni), Corneli, Nitrati (58' A. Strappini), Coppari, Marconi All. Giuliodori

LORETO: Albanesi, Grottini, Picciafuoco, M. Garcia, Camilletti, Bigoni, Masllavica, Moriconi (18' Petrini), Streccioni (86' Ascani), P. Garcia, Bruciapaglia. All. Moriconi

ARBITRO: Tasso (MC)

ASSISTENTI: Tidei (FM), Zela (AN)